À cause de Musiala : un journaliste turc suspendu après la publication d'« informations trompeuses »

Les autorités turques ont arrêté le journaliste sportif Burhan Can Terzi à Istanbul, dans le cadre d'une enquête portant sur des informations qu'il avait publiées au sujet d'un supposé transfert de la star allemande Jamal Musiala vers Galatasaray, avant qu'il ne soit relâché après avoir été entendu.

Selon ce qu'a rapporté le journal espagnol « Marca » ce mardi, les autorités ont arrêté Terzi dans le cadre d'une enquête ouverte par le parquet de Bakırköy, pour « publication publique d'informations trompeuses », après que le journaliste turc a persisté à affirmer la véracité des rapports évoquant un accord trouvé par Galatasaray pour recruter Musiala.

Terzi avait publié des informations dans lesquelles il assurait que le club turc avait bouclé le transfert du joueur du Bayern Munich, malgré le démenti officiel de Galatasaray à ce sujet.

L'escalade de l'affaire est intervenue après que le journaliste turc a réitéré la publication des informations relatives à Musiala, ce qui a suscité le mécontentement de Galatasaray, qui a estimé que la persistance de la circulation de ces nouvelles pouvait contribuer à tromper l'opinion publique, surtout après que le club avait déjà démenti l'existence d'un accord avec le joueur.

Mais Terzi n'est pas revenu sur sa version et a maintenu entièrement les informations qu'il avait publiées, affirmant avoir reçu des données de différentes sources indiquant la possibilité d'une arrivée de Musiala au sein de l'équipe turque.

Le journaliste a précisé qu'il était conscient de la possibilité que Galatasaray sorte démentir le transfert, mais il a en même temps insisté sur sa confiance en ses sources, allant jusqu'à mettre sa réputation professionnelle en jeu sur la véracité de ce qu'il avait publié.

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Au cours des développements de l'enquête, Terzi a désigné l'homme d'affaires turc Oktay Ercan, propriétaire du club belge de Westerlo, comme étant la personne qui lui avait fourni les informations relatives à la supposée démarche de Galatasaray en vue de recruter Musiala.

Sur la base de l'enquête ouverte par le parquet de Bakırköy, le journaliste a été conduit dans un commissariat de police à Istanbul pour être entendu au sujet des informations qu'il avait publiées.

Après avoir livré sa déposition, Terzi a été relâché, ce qui signifie que son arrestation s'inscrivait dans le cadre des procédures de l'enquête et ne constitue pas une condamnation judiciaire à son encontre, et qu'il demeure par ailleurs hors de détention à l'heure actuelle.