Le recrutement de l'Ivoirien Yan Diomandé, la star de Leipzig, est devenu plus compliqué que ce à quoi s'attendait le Real Madrid.

Le réseau « Defensa Central » a fait état d'un rebondissement inattendu, qui n'a pas plu à la direction du club madrilène, laquelle a ressenti un vif mécontentement après avoir découvert une opération de « tromperie ».

Jusqu'à présent, le Real Madrid négociait avec l'agence Roc Nation pour finaliser le transfert de Diomandé. Mais, selon ce qu'a révélé le journaliste ivoirien Malick Traoré, cette agence n'est pas le seul représentant du joueur, puisqu'il est encore lié par un contrat avec une autre agence, ce qui pourrait compliquer le déroulement des négociations.

Traoré a déclaré : « Le Real Madrid s'est fâché contre les représentants de Diomandé au sein de l'agence Roc Nation, après avoir découvert que le joueur est encore lié par un contrat avec d'autres agents. »

Le rapport a précisé que la colère du club vise l'agence Roc Nation, et non Diomandé lui-même, en raison de la dissimulation de cette information.

Les informations indiquent que le joueur est encore lié par un contrat avec l'agence Maxidel, ce qui signifie que le Real Madrid sera également contraint de négocier avec elle, après ne l'avoir appris qu'une fois l'affaire découverte.

Selon le rapport, le Real Madrid était parvenu à un accord quasi complet avec Roc Nation et le joueur au sujet de son transfert, et il ne restait plus qu'à négocier avec Leipzig pour fixer le montant de l'opération, qui ne sera pas faible.

Mais l'entrée en scène de l'agence Maxidel a créé un nouvel obstacle pour le club madrilène.

Les informations font état de ce que l'agence détient les droits de représentation de Diomandé jusqu'à son départ de Leipzig, ce qui impose au Real Madrid de parvenir à un accord avec elle également, ce qui pourrait entraîner une hausse du coût de l'opération et rendre le processus de recrutement plus compliqué.

Les obstacles ne s'arrêtent pas là, car il semble que Leipzig soit lui aussi déterminé à compliquer le départ de Diomandé lors de l'été en cours.

En effet, selon le rapport, le club allemand campe sur ses exigences financières élevées, qui dépassent les 100 millions d'euros, et n'a pas l'intention de consentir la moindre réduction au Real Madrid.