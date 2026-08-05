À cause de Julian Alvarez : l'Atlético Madrid ferme la porte à Osimhen

Des rapports de presse ont révélé que l'attaquant nigérian Victor Osimhen, star du club turc de Galatasaray, a été proposé au club espagnol de l'Atlético Madrid lors de l'actuel mercato estival, une démarche qui reflète le fort désir du joueur de porter le maillot des « Rojiblancos ».

Le site « Club Auréa » a rapporté que des intermédiaires ont proposé les services d'Osimhen, âgé de 27 ans, à la direction de l'Atlético Madrid, contre 75 millions d'euros, pour s'attacher les services de l'un des attaquants les plus en vue du football européen actuellement.

Selon le rapport, Osimhen s'est dit prêt à accepter une baisse de son salaire annuel afin de réaliser son rêve de jouer au stade « Wanda Metropolitano ».

L'attaquant nigérian perçoit actuellement un salaire élevé à Galatasaray, profitant de l'exonération fiscale accordée aux résidents étrangers en Turquie pendant les vingt premières années, ce qui augmente considérablement son revenu net.

Osimhen est lié au club turc par un contrat courant jusqu'à l'été 2029.

Cette démarche confirme l'admiration déclarée du joueur pour l'entraîneur Diego Simeone. Osimhen avait fait l'éloge de l'Argentin en janvier dernier, après la confrontation de son équipe face à l'Atlético Madrid en Ligue des champions, déclarant : « Je l'admire, j'ai toujours été un admirateur de son entraîneur. Je l'ai rencontré à deux reprises. Ils jouent avec un style offensif et ont une identité claire ».

Et d'ajouter : « L'entraîneur est ici depuis de nombreuses années, les joueurs se sont donc habitués à son style de jeu. Je suis très satisfait du match que nous avons livré, car l'Atlético est l'une des meilleures équipes au monde, et faire match nul avec eux montre que l'on est sur la bonne voie ».

Malgré le désir manifeste du joueur, l'Atlético Madrid a refusé l'offre présentée en raison du manque de liquidités financières nécessaires pour boucler une transaction de cette ampleur actuellement.

Des sources proches du club ont précisé que le rôle technique qu'aurait pu occuper Osimhen est le même que celui joué actuellement par l'Argentin Julián Álvarez.

La direction des « Rojiblancos » tient pleinement à Álvarez et n'envisage pas de le vendre, ce qui a constitué une raison supplémentaire d'écarter l'option d'un recrutement de la star nigériane.

L'offre concernant Osimhen ne s'est pas limitée à l'Atlético Madrid, puisque les rapports ont indiqué que le joueur a également été proposé au club espagnol du Barça, ainsi qu'aux clubs anglais d'Arsenal et de Tottenham.

Tottenham a présenté une offre officielle dépassant les 55 millions d'euros, mais la direction de Galatasaray l'a refusée car elle ne répondait pas à ses exigences financières, le club tenant à obtenir 75 millions d'euros pour se séparer de son attaquant.