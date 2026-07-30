À cause d'Álvarez : le Barça reçoit une notification officielle de la plainte de l'Atlético et prépare sa réponse

Le dossier du transfert de l'Argentin Julian Alvarez est entré dans une nouvelle phase, après que le Barça a reçu une notification officielle de la Fédération espagnole de football et de la Fédération internationale (FIFA), à la suite de la plainte déposée par l'Atlético Madrid contre le club catalan au sujet du joueur.

Selon le quotidien espagnol « Marca », cette notification marque le début de la phase officielle de présentation des moyens de défense, le Barça se préparant à élaborer sa réponse et à déposer ses mémoires avant que les instances compétentes n'examinent le dossier et ne prennent leur décision finale.

L'Atlético accuse le Barça d'avoir enfreint les règlements

L'Atlético Madrid avait déposé une plainte officielle le 30 juin dernier, accusant le Barça d'avoir pris contact avec Julian Alvarez durant une période non autorisée selon les règlements régissant les transferts de joueurs.

L'attaquant argentin, âgé de 26 ans, est lié à l'Atlético Madrid par un contrat courant jusqu'à l'été 2030, tandis que le directeur général du club, Miguel Ángel Gil Marín, avait déjà confirmé le recours du club aux instances compétentes pour défendre ses droits, ce qui s'est traduit par la suite par le dépôt de la plainte auprès de la Fédération espagnole et de la FIFA.

Le Barça tient à s'attacher les services d'Alvarez

Malgré la crise juridique, Julian Alvarez demeure la priorité du Barça sur le marché des transferts estival pour renforcer sa ligne d'attaque.

Le président du club catalan, Joan Laporta, avait révélé le 13 juillet dernier que l'Atlético Madrid avait bel et bien reçu une offre officielle du Barça pour le joueur, mais que la direction du club de la capitale avait refusé d'entrer dans la moindre négociation concernant son départ, faisant de cette opération l'un des dossiers les plus complexes du mercato cet été.

Les rapports ont indiqué qu'Alvarez avait manifesté, lors de la Coupe du monde, son souhait de vivre une nouvelle expérience loin du stade Metropolitano, mais l'Atlético Madrid maintient toujours sa position de refus de se séparer de ses services.

Le 10 août, une date décisive

Tous les regards se tournent vers le 10 août, date fixée pour le retour de Julian Alvarez à l'entraînement de l'Atlético Madrid en vue de la préparation de la nouvelle saison, le retour du joueur devant révéler sa position définitive quant à son avenir, alors que le Barça poursuit son intérêt pour le recruter.

Dans le même temps, le club catalan ne souhaite pas faire traîner les négociations en longueur, puisqu'il continue à travailler en parallèle sur d'autres options offensives, dans l'éventualité d'un échec de la transaction visant à recruter l'attaquant argentin.