À Anfield, Salah (33 ans) et Ngumoha (17 ans) ont guidé Liverpool vers la victoire

Liverpool a enfin retrouvé le chemin de la victoire. Après trois défaites consécutives, l'équipe d'Arne Slot s'est imposée 2-0 face à Fulham samedi soir. Rio Ngumoha et Mohamed Salah ont inscrit les buts.

Deux Néerlandais étaient titulaires : Virgil van Dijk en défense centrale et Cody Gakpo en attaque, tandis que Ryan Gravenberch débutait sur le banc. Mohamed Salah, lui, retrouvait le onze après avoir assisté depuis la touche à la défaite 0-2 contre le Paris Saint-Germain mercredi.





En début de rencontre, les deux formations se créent quelques occasions, même si Liverpool domine clairement. La première situation franche est toutefois pour Harry Wilson, dont la frappe effleure la barre transversale de Giorgi Mamardashvili.

Quelques minutes plus tard, les Reds ont ouvert le score par l’intermédiaire de Ngumoha. Le jeune talent de 17 ans a déboulé sur le côté gauche avant d’enrouler sa frappe dans les filets. Il devient ainsi le plus jeune buteur de l’histoire de Liverpool en Premier League à Anfield.

Dans la foulée, les locaux ont doublé la mise : Gakpo a contrôlé un ballon dans la surface et servi Salah, dont une frappe instantanée a fusé vers l’angle opposé.

En seconde période, les Reds ont encore frôlé le 3-0 par Gakpo, qui n’a pu maîtriser un centre précis de Jeremie Frimpong, puis par Alexis Mac Allister, mais le score est resté inchangé.

Grâce à ce succès, Liverpool consolide sa cinquième place. Chelsea, qui compte quatre points de moins mais a également disputé une rencontre de moins, entrera en lice dimanche face à Manchester City.



