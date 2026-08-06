L'avenir de Rodri Hernández, la star de Manchester City, domine les dernières heures du marché des transferts estival, son destin oscillant entre le Real Madrid et le Barça.

Le milieu de terrain de Manchester City, lauréat du trophée de meilleur joueur du Mondial 2026, semblait se diriger vers le Real Madrid, mais le Barça reste à l'affût au cas où le joueur espagnol voudrait porter le maillot blaugrana.

Selon le journal catalan « Mundo Deportivo », le créateur de contenu français Riles, qui bénéficie d'un large suivi sur YouTube et est lié à certains joueurs français du Real Madrid, a expliqué dans l'une de ses dernières vidéos la situation de Rodri et exprimé sa déception face à la possibilité de voir le milieu de terrain rejoindre le Barça.

Riles a déclaré : « Rodri est censé écarter le Real Madrid, et je crains que ce soit à cause du Barça. Je crains que Rodri ait laissé tomber le Real Madrid, et la raison, c'est le Barça. »

Il a ajouté : « Ce que je vous dis ne vient pas de Madrid, mais j'en suis certain. Il existe une théorie selon laquelle la raison de tout ce retard est l'exploration de la possibilité d'une inscription au Barça. Il est sûr à 99 % que Rodri nous a laissé tomber pour le Barça. »

Le YouTubeur français a poursuivi : « Rodri allait choisir le Barça. J'espère me tromper, c'est tout ce que j'ai à dire. J'ai reçu des informations exclusives indiquant que Rodri a choisi le Barça, et j'espère ne pas me tromper. »

Rodri est lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en 2027, et son club estime la valeur de la transaction entre 60 et 65 millions d'euros.