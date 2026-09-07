L’attaquant Mahamadou Sangaré quitte Manchester City pour rejoindre Al-Qadsiah FC, en Arabie saoudite. L’international français U19 de 19 ans signe un contrat de longue durée jusqu’en 2029 avec le club de Saudi Pro League. Les deux clubs ont convenu de garder le montant du transfert confidentiel.

Avec le recrutement du jeune joueur, Al-Qadsiah poursuit sa stratégie consistant à attirer des talents en devenir issus des principaux clubs européens, après avoir déjà recruté plus tôt lors de l’actuel mercato estival le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, lui aussi en provenance de Manchester City.

Sangaré, qui n’avait jusqu’ici joué que pour l’équipe réserve des Cityzens ainsi qu’en UEFA Youth League, quitte donc déjà Manchester après seulement un an. Auparavant, l’attaquant avait évolué pendant deux ans dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain.