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Manchester City v Borussia Dortmund - UEFA Youth League 2025/26Getty Images Sport
Andreas Koenigl

Traduit par

À 19 ans ! Le joyau de Premier League Mahamadou Sangare rejoint l’Arabie saoudite

Premier League
Mercato
M. Sangare
Manchester City Academy
Premier League 2 - Division 1
Manchester City
Al Quadisiya
Saudi Pro League

Il a joué chez les jeunes du Paris Saint-Germain et de Manchester City, et le désormais âgé de 19 ans Mahamadou Sangaré évoluera à l’avenir en Arabie saoudite.

L’attaquant Mahamadou Sangaré quitte Manchester City pour rejoindre Al-Qadsiah FC, en Arabie saoudite. L’international français U19 de 19 ans signe un contrat de longue durée jusqu’en 2029 avec le club de Saudi Pro League. Les deux clubs ont convenu de garder le montant du transfert confidentiel.

Avec le recrutement du jeune joueur, Al-Qadsiah poursuit sa stratégie consistant à attirer des talents en devenir issus des principaux clubs européens, après avoir déjà recruté plus tôt lors de l’actuel mercato estival le milieu de terrain néerlandais Tijjani Reijnders, lui aussi en provenance de Manchester City.

Sangaré, qui n’avait jusqu’ici joué que pour l’équipe réserve des Cityzens ainsi qu’en UEFA Youth League, quitte donc déjà Manchester après seulement un an. Auparavant, l’attaquant avait évolué pendant deux ans dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain.

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