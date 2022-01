À 15 ans, le nouveau Vinicius se compare à Mbappé

Le jeune talent de Palmeiras de 15 ans, Endrick, multiplie les exploits au Brésil et est annoncé au Real Madrid. En Espagne, on dit qu'lil ressemble à Vinícius. "Je l'aime bien, c'est un grand joueur. Il a tout pour être l'un des meilleurs au monde. Il m'a donné un maillot du Real Madrid et je lui ai dit que j'aimerais qu'il vienne jouer avec moi ici à Palmeiras", a ainsi confié Endrick dans un entretien à AS.

Convoité par le Real Madrid

En parlant de Vinicius... il dit toujours que lorsqu'il était enfant, son rêve était de jouer pour le Real Madrid. Qu'en est-il d'Endrick ? "Mon rêve est d'abord d'entrer dans l'histoire à Palmeiras. Madrid ? À l'avenir, je ne m'impliquerai pas et je laisserai les choses entre les mains de mon staff."

Mais que pense-t-il des meilleurs joueurs du monde comme Haaland et Mbappé ? "J'aime beaucoup les deux. Mon style de jeu est similaire à celui de Mbappé et je m'en inspire également. J'espère qu'un jour je pourrai représenter et gagner une Coupe du monde avec mon pays comme il l'a fait sous le maillot de la France. Il est l'un des meilleurs joueurs de la planète. Il est rapide, c'est un bon finisseur, c'est un crack et il est très jeune." Un très bon exemple.