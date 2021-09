A 11, ce match était pour nous"... Les réactions après France - Bosnie-Herzégovine

Retrouvez toutes les réactions des protagonistes après le match nul des Bleus face à la Bosnie-Herzégovine (1-1).

Paul Pogba (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : « Ce n’était pas facile. A onze, ils étaient fatigués. On savait qu'on allait trouver des espaces, mais on a pris un rouge. Après, on a fait ce qu'il fallait : tenter de en pas prendre de but et essayer de faire la différence individuellement. Ce n'était pas facile car il fallait rester solides derrière. On prend ce point quand même. A 11, ce match était pour nous car ils étaient très fatigués. En 1e période, on les a dominés ».

Aurélien Tchouaméni (milieu de terrain de l’équipe de France sur M6) : « Il y a beaucoup de fierté quand le coach a fait appel à moi. J'avais à cœur d'aider l'équipe pour essayer de gagner. Mais on n’a pas pu le faire malheureusement. Mais je suis heureux quand même. J'ai essayé de faire ce que je sais faire, avec mes qualités. Et je tenterai de faire mieux la prochaine fois ».