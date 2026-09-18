9 nouveaux visages et un retour surprise : Mancini dévoile la liste de l'Italie

Roberto Mancini, le sélectionneur de l'équipe d'Italie, a dévoilé une liste de 34 joueurs pour disputer les rencontres de la Ligue des nations européenne lors de la prochaine trêve internationale, une liste marquée par la convocation de 9 nouveaux visages pour la première fois, ainsi que par le retour surprise de plusieurs noms exceptionnels.

L'entraîneur âgé de 61 ans était revenu à la tête de la Squadra Azzurra à la fin du mois de juillet dernier, avec un contrat courant jusqu'en 2030. L'Italie disputera deux confrontations face à la Turquie dirigée par Vincenzo Montella, en plus de ses déplacements en Belgique et en France.

Mancini entame son second mandat avec une confrontation face à la Belgique le vendredi 25 septembre au stade « Olimpico » de Rome, avant de voyager pour affronter la Turquie le 28 septembre, puis de se rendre en France dirigée par Zinedine Zidane le vendredi 2 octobre, la Squadra Azzurra accueillant ensuite l'équipe de Turquie le 5 octobre au stade « Dall'Ara » de Bologne.

La liste a vu l'apparition de 9 nouveaux visages pour la première fois, à savoir : Massimo Bisina (gardien de Bologne), Daniele Ghilardi (défenseur de la Roma), Michael Kayode (latéral de Brentford), Eddie Kuadio (défenseur de Monza), Alessandro Romano (milieu de Cagliari), Issa Doumbia (talent du Sporting Lisbonne), Sebastiano Esposito (attaquant de Sassuolo), Antonio Vergara (attaquant de Naples) et Mohamed Ali Zouma (attaquant de Nuremberg).

La présence d'Honest Ahanor (transféré à Crystal Palace via l'Atalanta et Chelsea) et du meneur de jeu du Borussia Dortmund Samuel Iñaki a également été confirmée, tandis que Mancini a convoqué le duo Niccolò Fagioli et Nicolò Zaniolo après une absence sous le maillot de l'Italie depuis octobre 2024, Rolando Mandragora faisant quant à lui son retour après sa dernière convocation en mars 2021, avec l'absence de Marco Balestra, joueur de Chelsea, en raison d'une blessure.

Voici la liste de l'équipe d'Italie pour les rencontres de la Ligue des nations européenne :

Gardiens de but : Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Massimo Bisina (Bologne), Guglielmo Vicario (Juventus).

Défense : Honest Ahanor (Crystal Palace), Alessandro Bastoni (Inter), Riccardo Calafiori (Arsenal), Diego Coppola (Paris FC), Giovanni Di Lorenzo (Naples), Federico Dimarco (Inter), Daniele Ghilardi (Roma), Michael Kayode (Brentford), Eddie Kuadio (Monza), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta).

Milieu de terrain : Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Issa Doumbia (Sporting Lisbonne), Niccolò Fagioli (Fiorentina), Davide Frattesi (Lazio), Rolando Mandragora (Torino), Alessandro Romano (Cagliari), Sandro Tonali (Tottenham).

Attaque : Nicolò Cambiaghi (Bologne), Francesco Pio Esposito (Inter), Sebastiano Esposito (Sassuolo), Samuel Iñaki (Borussia Dortmund), Moise Kean (Côme), Daniel Maldini (Cagliari), Giacomo Raspadori (Atalanta), Gianluca Scamacca (Atalanta), Antonio Vergara (Naples), Nicolò Zaniolo (Udinese), Mohamed Ali Zouma (Nuremberg).

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