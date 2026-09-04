9 joueurs : les blessures rongent l'effectif de Valence avant le choc face au Barça

Valence a entamé la saison avec des performances inquiétantes pour ses supporters, ne récoltant qu'un seul point en trois journées de Liga espagnole, après avoir perdu face au Deportivo La Corogne et au Real Betis, et fait match nul contre le Celta Vigo.

De plus, la situation de Valence pourrait encore s'aggraver lorsque le Barça débarquera comme un hôte de marque au stade de Mestalla, après-demain dimanche, lors de la quatrième journée de Liga.

Le Barça a signé de solides victoires lors de ses trois premiers matchs, ce qui pourrait signifier un début catastrophique pour Valence, avec un seul point récolté sur douze possibles.

Le journal Sport a rapporté que Valence recevra le champion des deux dernières saisons au milieu d'une longue liste de blessés, avec l'absence confirmée de six joueurs, tandis que trois autres restent incertains.

L'entraîneur Carlos Corberán ne pourra pas compter sur Copete, qui souffre d'une blessure au ménisque, Omar Sadiq, victime d'une déchirure des ischio-jambiers, Sergi Canós, touché par une rupture du ligament croisé, Justin de Haas, qui souffre d'une entorse de la cheville droite, Guido Rodríguez, blessé au quadriceps, et Diego López, qui sera absent pour une longue période en raison d'une autre rupture du ligament croisé.

La gravité de la situation s'accentue encore lorsque l'on prend en compte que trois autres joueurs voient leur participation entourée d'incertitude, ce qui pourrait contraindre Carlos Corberán à apporter davantage de changements à son onze de départ habituel.

En tête de ceux-ci figure Foulquier, dont le retour paraît difficile après sa période d'absence, aux côtés de Luis Rioja, qui souffre de douleurs au quadriceps, et de Cheick Van Ovelen, qui ressent des douleurs à la cheville. Les trois pourraient ne pas figurer dans la liste des convoqués pour le match.

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