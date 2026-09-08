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Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Hussein Hamdy

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8 absences de taille : Mourinho dévoile la liste du Real Madrid pour le match face à l'Inter

J. Mourinho
B. Silva
Rodrygo
Eder Militao
E. Camavinga
Real Madrid
Inter
Ligue des Champions
Portugal
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Le technicien portugais trouvera-t-il une solution ?

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter l'Inter Milan, ce mardi, au stade Santiago-Bernabéu lors de la première journée du premier tour de la Ligue des champions.

Les choix de Mourinho ont été marqués par l'absence de : Andriy Lunin, Éder Militão, Raúl Asencio, Ferland Mendy, Rodrygo Goes, Arda Güler, Eduardo Camavinga et Bernardo Silva.

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La liste complète du Real Madrid se présente comme suit :

Gardiens de but : Courtois, Mestre, Javi Navarro.

Défenseurs : Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries, Mario Rivas.

Ligue des Champions
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Inter crest
Inter
INT

Milieu de terrain : Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Thiago Pitarch, Cestero.

Attaque : Vinícius Junior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé.

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