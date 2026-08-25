L'un des attaquants de Chelsea est sur le point de changer de destination avant la fermeture du marché des transferts estival, dans le cadre d'une opération qui pourrait l'amener chez un concurrent direct en Premier League.

Aston Villa livre une course contre la montre pour renforcer son effectif, et l'attaquant de Chelsea Nicolas Jackson figure en tête de sa liste de priorités.

Les derniers jours du marché des transferts estival s'annoncent riches en événements, mais la situation semble plus compliquée pour certains clubs, à commencer par Aston Villa.

Le club n'a pas seulement vu partir un grand nombre de ses joueurs : plusieurs de ces départs se sont produits au cours des dernières semaines, laissant au club très peu de temps pour compenser les partants.

La lourde défaite face à Brighton, sur le score de quatre buts à zéro lors de la journée inaugurale de la Premier League, a accentué la pression sur la direction d'Aston Villa et confirmé la nécessité de renforcer rapidement l'équipe.

Chelsea proche de vendre Jackson

Selon le site CaughtOffside, la priorité actuelle d'Aston Villa est de recruter un attaquant pour compenser Ollie Watkins, qui pousse pour rejoindre le championnat saoudien.

Le club avait présenté une offre pour s'attacher les services de Jean-Philippe Mateta, l'attaquant de Crystal Palace, mais celle-ci a été refusée. Le joueur français apparaît toutefois comme une option de repli pour Aston Villa, et non comme sa cible principale.

Santi Aouna, journaliste de Foot Mercato, a indiqué cet après-midi que l'équipe de l'entraîneur Unai Emery avait présenté une offre d'une valeur de 70 millions d'euros pour recruter Nicolas Jackson de Chelsea, ce dernier étant désormais « sur le point » d'accepter l'offre.

Aouna a précisé que les deux parties doivent encore parvenir à un accord concernant le contrat du joueur et ses conditions personnelles, mais qu'Aston Villa dispose actuellement d'une marge suffisante dans sa grille salariale pour finaliser l'opération.









Jackson devrait être enthousiaste à l'idée de retravailler avec Unai Emery, qui lui avait offert sa première chance avec l'équipe première lors de son passage à Villarreal.

L'opération semble logique pour toutes les parties, et les négociations devraient progresser rapidement au cours de la période à venir, dans l'intérêt de Chelsea, d'Aston Villa et du joueur lui-même.

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