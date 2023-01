7 joueurs ? Le Barça commence son grand nettoyage de printemps

Le FC Barcelone compte sept joueurs seniors dont le contrat expire à la fin de la saison en cours.

Tous les joueurs dont le contrat expire cet été peuvent désormais entamer des discussions avec de nouveaux clubs dans le cadre d'un transfert Bosman.

Dans toute l'Europe, de nombreuses stars sont prêtes à être transférées gratuitement, notamment Lionel Messi (PSG), N'Golo Kante (Chelsea) et Karim Benzema (Real Madrid).

Mais l'équipe la plus touchée est le FC Barcelone.

Sergio Busquets est la plus grande star à être libre et il est très peu probable qu'il signe une prolongation. Il a été largement rapporté que le joueur de 34 ans a déjà un accord avec l'Inter Miami, et qu'il rejoindra la Major League Soccer en juin.

Memphis Depay quittera aussi certainement le FC Barcelone en 2023. Son contrat expire à la fin du mois de juin et il partira pour trouver un football régulier, ayant à peine joué pendant ses deux années au Barca. Il est possible qu'il parte en janvier pour une petite somme, l'Atletico Madrid étant le favori.

Hector Bellerin va également partir. Il est retourné à Barcelone pour un contrat d'un an en tant que transfert gratuit l'été dernier, mais il n'a pas réussi à s'imposer et sera libéré.

Marcos Alonso est également arrivé sur un transfert gratuit en provenance de Chelsea pour un contrat d'un an. Il y a plus de chances pour qu'Alonso reste au Barca, mais en l'état actuel des choses, il devrait également partir.

Sergi Roberto a signé une prolongation jusqu'en 2023 à la fin de la saison dernière, mais il semble peu probable qu'il en signe une autre. Barcelone a fait d'un nouveau latéral droit sa priorité en 2023.

Enfin, les gardiens de réserve Inaki Pena et Arnau Tenas verront leurs contrats expirer à la fin du mois de juin.