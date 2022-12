7 ans de malheur ? Les dessous du contrat de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr révélés

Cristiano Ronaldo va probablement s'installer en Arabie saoudite pour jouer au football pendant les deux prochaines années. Les détails.

L'attaquant portugais est actuellement agent libre, et attend des offres en Europe, mais n'a pas encore trouvé quelque chose qui lui plaise.

Le président de l'Eintracht Francfort, Philip Holzer, a reconnu que Ronaldo leur avait été proposé au début du mois. Ses commentaires sur DAZN ont été repris par MD.

"Ils nous ont proposé Cristiano Ronaldo. Oui, même nous, on nous l'a proposé, et j'ai le sentiment qu'il a été proposé à tous les participants à la compétition [la Ligue des champions]."

Selon Marca, Ronaldo devrait accepter un contrat de 200 millions d'euros par an avec Al-Nassr, mais il s'engagera également dans un partenariat avec le pays lui-même. Il fera partie de leur candidature à la Coupe du monde avec l'Égypte et la Grèce en tant qu'ambassadeur. Ils sont en concurrence avec d'autres candidatures conjointes Espagne-Portugal-Ukraine et une candidature sud-américaine Argentine-Uruguay-Paraguay-Chili pour l'événement du centenaire.

Lionel Messi est également ambassadeur de l'Arabie saoudite. Il travaille pour Visit Saudi Arabia dans le cadre de ses campagnes touristiques. Ce n'est pas une coïncidence si une photo entre eux deux est le troisième post le plus populaire sur Instagram.