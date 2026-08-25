7 absences frappent la liste du Real Madrid face à la Sociedad

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a annoncé la deuxième liste officielle de l'équipe cette saison, en préparation de la rencontre face à la Real Sociedad, demain mercredi, en Liga.

Cette liste a confirmé l'absence prolongée du duo Tchouaméni et Endrick en raison de problèmes physiques différents, tandis que l'entraîneur a complété ses convocations avec trois joueurs issus des catégories de jeunes : Mario Rivas, Sistero et Alexis Ceria.

Selon le journal espagnol « Marca », Tchouaméni souffre de douleurs continues depuis son retour des vacances qu'il a prises à l'issue de la Coupe du monde, n'ayant eu que peu d'occasions d'apparaître aux côtés du reste de ses coéquipiers, et il sera de nouveau écarté lors du prochain match de l'équipe madrilène.

L'attaquant Endrick suit un programme spécifique pour éviter les problèmes physiques tout au long de la saison, le club souhaitant éviter la répétition du scénario de la saison dernière durant sa période de prêt à Lyon, lorsqu'il avait été contraint de s'arrêter à plusieurs reprises en raison de problèmes musculaires.

Les problèmes à l'os de la jambe ont entraîné l'exclusion de la liste du défenseur Raúl Asencio, une blessure révélée par le journal Marca hier, et les douleurs du défenseur canarien pourraient le contraindre à subir une intervention chirurgicale dans les prochains jours.

À la liste des absents pour la rencontre de demain s'ajoutent Militão, Mendy, Rodrygo et Thiago Pitarch, portant le total des absences de l'équipe à sept joueurs lors du deuxième match du championnat espagnol.

La liste du Real Madrid pour le match face à la Real Sociedad comprend les noms suivants :

Gardiens de but : Courtois, Lunin et Sergio Mestre.

Ligne défensive : Huijsen, Trent, Konaté, Cucurella, Carreras, Rüdiger, Dumfries et Mario Rivas.

Milieu de terrain : Bellingham, Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo Silva, Sistero et Alexis Ceria.

Ligne offensive : Vinícius Junior, Mbappé, Espi, Díaz et Yan Diomandé.



Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »