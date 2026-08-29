Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduit par

7 absences dans les rangs du Real Madrid avant d'affronter Malaga

Real Madrid vs Malaga
Real Madrid
Malaga
LaLiga
Aurélien Tchouaméni
Endrick
Eder Militao
Espagne
France
Brésil

Endrick et Militão se sont entraînés à l'écart

La séance d'entraînement du Real Madrid, ce samedi, en vue de la rencontre face à Malaga demain dimanche, dans le cadre de la troisième journée de la Liga, a été marquée par l'absence de plusieurs joueurs blessés.

La liste des absents comprenait : Éder Militão, Ferland Mendy, Raúl Asencio, Aurélien Tchouaméni, Thiago Pitarch, Rodrygo et Endrick.

À lire également

En vidéo : un début tonitruant, El Seybari signe un doublé pour sa première apparition en Bundesliga

Avant la fin du mercato : Newcastle étudie la piste d'une star du Maroc

Les sept joueurs poursuivent leurs programmes de rééducation respectifs. Éder Militão et Endrick se sont entraînés sur un terrain adjacent au terrain d'entraînement principal, où ils ont effectué diverses séances physiques, avant de passer au travail avec ballon.

À propos de l'absence de Tchouaméni, la journaliste de la radio espagnole « Cope » Arancha Rodríguez a déclaré : « Mourinho a bien expliqué la situation il y a quelques jours. Tchouaméni souhaite jouer dès maintenant, mais le staff technique privilégie son rétablissement complet. Je tiens également à rappeler qu'il a prolongé son contrat au début de l'été. »

Le Real Madrid reçoit Malaga au stade Santiago-Bernabéu, demain dimanche, dans le cadre de la troisième journée de la Liga, après avoir remporté ses deux premiers matchs face à l'Espanyol (2-1) et à la Real Sociedad (4-1).

Vous pouvez débattre plus en profondeur des sujets et des actualités sur les forums de « Kooora ».


Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google