6 sur 7… « La malédiction des matchs d’adieu » plane sur Deschamps avant d’affronter l’Angleterre

Pour l’équipe de France, la rencontre de demain soir face à l’Angleterre va bien au-delà d’un simple match pour la troisième place de la Coupe du monde 2026.

Au-delà de l’enjeu sportif, la rencontre pourrait bien marquer la dernière sortie des Bleus dans l’épreuve, mais aussi le baroud d’honneur de Didier Deschamps sur le banc tricolore. De plus en plus d’indices laissent en effet présager son départ imminent, ce qui ouvrirait la voie à l’arrivée de la légende Zinedine Zidane.

Deschamps aborde donc ce qui pourrait être son ultime match avec des statistiques historiques qui ne jouent pas en sa faveur, revivant un scénario déjà connu par plusieurs sélectionneurs ayant conclu leur parcours à la tête des Bleus.

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Selon les données de « Stats Foot », Deschamps sera le premier sélectionneur à disputer son dernier match avec les Bleus face à l’Angleterre depuis Henri Guérin, limogé après une défaite 0-2 contre les « Three Lions » lors de la Coupe du monde 1966.

Mais la ressemblance ne s’arrête pas au nom de l’adversaire : les statistiques montrent que les derniers matchs des sélectionneurs tricolores se concluent souvent par une déception.

Selon « Stats Foot », six des sept derniers sélectionneurs ont conclu leur mandat sur une défaite, seule exception : Aimé Jacquet, victorieux du Brésil en finale de la Coupe du monde 1998.

Deschamps, l’un des sélectionneurs les plus titrés de l’histoire des Bleus, a mené la France au sacre mondial de 2018, à la finale de 2022 et aux demi-finales de 2026.

Bien que la Fédération française n’ait pas encore officialisé son départ, plusieurs sources concordantes en France et en Espagne indiquent que le technicien de 57 ans quittera son poste à l’issue de la compétition, laissant la place à Zinedine Zidane pour la prochaine phase.