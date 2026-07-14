6 millions de dollars : la Fédération argentine dans la tourmente avant d’affronter l’Angleterre

À quelques heures de défier l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2026, à Atlanta, la Fédération argentine de football est accusée de pratiques financières douteuses. Selon la presse mexicaine, elle aurait réclamé 6 millions de dollars pour disputer un match amical contre le Mexique.

Selon le journal « Record México », qui cite le journaliste Carlos Pons de León, la Fédération mexicaine avait contacté la Fédération argentine en mars dernier pour l’inviter à disputer un match amical à l’occasion de la réouverture du stade « Banorti » à Mexico.

Un accord de principe était trouvé, mais la transaction a échoué lorsque la Fédération argentine a exigé 6 millions de dollars, en réclamant que la somme soit répartie sur plusieurs comptes bancaires.

Selon le rapport, la Fédération mexicaine a jugé ce montant « farfelu », rappelant que l’Argentine est désormais le pays le plus onéreux au monde pour les matchs amicaux, devant le Portugal.

Les Mexicains ont proposé de régler la somme sur un seul compte, mais la insistance de l’AFA sur la répartition a entraîné l’annulation de la rencontre.

Après l’échec des négociations, le Mexique a finalement disputé un match amical contre le Portugal le 28 mars 2026, conclu sur un nul blanc, dans un climat de déception lié à l’absence de Cristiano Ronaldo.

Ces révélations surviennent alors que des rumeurs évoquent une enquête du FBI sur des soupçons de blanchiment d’argent impliquant la Fédération argentine et des versements de 300 millions de dollars transitant par son bureau de Miami.

L’équipe d’Argentine, menée par Lionel Messi, aborde sa demi-finale de la Coupe du monde 2026 contre l’Angleterre de Thomas Tuchel, mercredi, au cœur de cette tempête financière. À ce stade, la Fédération argentine n’a pas encore réagi officiellement.