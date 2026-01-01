5 millons d'euros ? Le Barça s'offre un attaquant low cost

Depuis plusieurs semaines, le club catalan souhaite recruter un jeune attaquant issu de ses équipes de jeunes, et sa cible prioritaire est désormais prête à rejoindre la Catalogne.

Début décembre, l'intérêt du FC Barcelone pour le jeune attaquant d'Al Ahly, Hamza Abdelkarim, qui a impressionné lors de la récente Coupe du Monde U20, a été confirmé. Âgé de 17 ans, il a déjà fait ses débuts avec l'équipe première du club égyptien et est considéré comme l'un des plus grands talents du pays.

Ces dernières semaines, le FC Barcelone a entamé des discussions avec Al Ahly concernant le transfert d'Abdelkarim. Une première offre a été refusée, mais une seconde proposition a été formulée la semaine dernière et, selon MD, elle est en passe d'être acceptée.

La proposition du FC Barcelone pour Abdelkarim est un prêt jusqu'à la fin de la saison, Al Ahly recevant 1,25 million d'euros en contrepartie. Le FC Barcelone disposerait d'une option d'achat de 1,5 million d'euros dans le cadre de l'accord, et d'éventuels bonus pourraient porter le montant total à 5 millions d'euros.

À sa signature, Abdelkarim rejoindrait le Barça Atlético de Madrid, club de quatrième division espagnole. Son arrivée est cruciale, Oscar Gistau et Victor Barbera étant indisponibles depuis plusieurs semaines en raison de blessures.

Abdelkarim devrait avoir de nombreuses occasions de faire ses preuves, ce qui pourrait lui permettre d'intégrer l'équipe première. Une situation similaire s'est produite avec Pau Victor lors de la saison 2024-2025 ; le jeune joueur a donc la possibilité de franchir le cap et de rejoindre l'équipe première du FC Barcelone, sous réserve de l'approbation de l'entraîneur Hansi Flick.