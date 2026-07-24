Des rapports de presse turcs ont révélé de nouveaux développements dans les négociations entre le club saoudien d'Al Ittihad et le Fenerbahçe, en vue de recruter l'international marocain Sofyan Amrabat durant l'actuelle période des transferts estivaux, alors que « le Doyen » cherche à renforcer son entrejeu avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Al Ittihad avait placé Amrabat parmi ses priorités, à la demande de l'entraîneur allemand Jens Wissing, qui souhaite recruter un milieu défensif étranger après le départ du Brésilien Fabinho et la fin de son parcours avec l'équipe.

Selon le journal turc Fanatik, Al Ittihad a soumis une offre officielle d'une valeur de 15 millions d'euros, assortie de primes et de bonus liés aux performances du joueur, afin de convaincre le Fenerbahçe de renoncer aux services de la star marocaine.

Le journal a précisé que la direction du Fenerbahçe reste attachée à l'obtention de 20 millions d'euros nets pour accepter la vente d'Amrabat, ce qui a créé un écart financier d'environ 5 millions d'euros entre l'offre présentée par Al Ittihad et les exigences du club turc.

À lire aussi : un transfert de rêve confronté à la réalité : Al Hilal va-t-il clore le dossier Dembélé avant même qu'il ne commence ?

Les rapports indiquent que les négociations se poursuivent toujours entre les deux parties, dans une tentative de parvenir à une formule financière qui satisfasse tout le monde, d'autant qu'Al Ittihad considère Amrabat comme l'un des noms les plus en vue pour renforcer l'entrejeu, en raison de la grande expérience qu'il possède aux niveaux européen et international.

Le joueur marocain est un élément essentiel des rangs du Fenerbahçe. Il a également porté les couleurs de la Fiorentina et de Manchester United, sans oublier ses belles performances avec la sélection du Maroc lors des grandes compétitions, ce qui a fait de lui une cible de plusieurs clubs durant l'actuel mercato.