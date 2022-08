5 clubs s'arrachent le nouveau Haaland

Benjamin Sesko est l'objet de convoitise de plusieurs grands clubs européens.

Selon Diario AS, les clubs les plus riches du continent se sont rués sur l'attaquant de 19 ans du RB Salzbourg. La raison en est apparue clairement après la démonstration du joueur lors du match amical contre Liverpool le 27 juillet. Sesko a marqué et offert une prestation qui n'a laissé personne indifférent. Tout le monde savait déjà de quoi Sesko était capable, et il l'a prouvé lors du test ultime, contre le finaliste de la Ligue des champions.

De grands clubs anglais, allemands, espagnols et français avaient rapidement décroché leur téléphone. Manchester United et Liverpool ont été les premiers à faire part de leur intérêt et d'autres ont suivi. En l'état actuel des choses, AS croit savoir que cinq clubs ont fait part de leurs intentions fermes directement à Salzbourg. United et Chelsea ont été parmi les premiers à contacter le club autrichien et le PSG le plus récent.

Le joueur est déjà au courant de l'intérêt d'autres clubs et évalue soigneusement ses options. Il a énormément de respect pour Salzbourg. Red Bull a parié sur lui, l'a recruté et a fait de lui une promesse de classe mondiale et ses prochaines étapes seront prises avec prudence. Idéalement, Salzbourg aimerait le garder une année de plus. Daka est parti la saison dernière pour la Premier League et cet été c'est Karim Adeyemi qui est parti, rejoignant le Borussia Dortmund. Sesko, avec sa famille et, bien sûr, avec Salzbourg, prendra une décision. Celle-ci sera très certainement prise d'ici la semaine prochaine. L'attaquant slovène ne veut pas voir sa progression ralentir, ni se précipiter. Mais les grandes équipes d'Europe frappent déjà à sa porte et il est temps de se décider.