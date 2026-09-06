5-0 ne suffit pas : Flick adresse un message choc aux joueurs du Barça

Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, a affiché sa grande satisfaction après la large victoire face à Valence sur le score sans appel de cinq buts à zéro à Mestalla, assurant que son équipe avait imposé sa domination sur la rencontre dès les premières minutes, tout en insistant dans le même temps sur la nécessité de perfectionner la gestion des matchs et de l'effort à mesure que les échéances s'enchaînent.

Flick a déclaré à l'issue de la rencontre : « C'était un match superbe, nous l'avons contrôlé depuis le début. Nous avons maîtrisé le déroulement du jeu, et c'est ce à quoi j'aspire », saluant la prestation de ses joueurs après avoir célébré les cinq buts inscrits par l'équipe au cours de la rencontre.

À propos des 17 buts marqués par le Barça contre seulement deux encaissés lors des quatre premiers matchs de Liga, l'entraîneur allemand a minimisé l'importance des statistiques individuelles, expliquant : « Pour moi, il ne s'agit que des trois points », mais il a souligné que son équipe possédait la qualité nécessaire pour composer avec les défenses regroupées, exploiter les espaces et attaquer efficacement.

Flick a ajouté que la maîtrise avait été d'autant plus importante compte tenu des conditions difficiles dans lesquelles le match s'est déroulé, notamment avec une température atteignant 34 degrés Celsius, déclarant : « C'est une bonne chose de voir cela, et nous avons su contrôler le match. Nous sommes heureux. »

Malgré cette large victoire, Flick a fait preuve d'une certaine autocritique, demandant à ses joueurs de ne pas toujours s'appuyer sur le jeu direct, et a déclaré : « Je ne sais pas s'il est nécessaire de dire cela après notre victoire 5-0, mais nous devons chercher à mieux contrôler le match. Il y a beaucoup de matchs, et il faut toujours gérer son énergie. »

L'entraîneur allemand a évoqué les cartons jaunes reçus par Pau Cubarsí, Rodri et Fermín López, affirmant qu'il acceptait les décisions de l'arbitre, en particulier le carton de Cubarsí, et a déclaré : « Le premier, celui reçu par Cubarsí, était mérité. Nous devons l'accepter, et l'arbitre a fait un excellent travail. »