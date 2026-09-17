Le FC Barcelone s'apprête à boucler un nouveau transfert offensif dans les prochaines heures, alors qu'il ne se trouve plus qu'à 48 heures seulement de la date qui lui permettra de finaliser le recrutement de l'un des plus grands talents montants du football portugais.

Le quotidien espagnol « Mundo Deportivo » a rapporté que le Barça avait tranché en faveur du recrutement de l'attaquant portugais Dani Freitre, âgé de 15 ans, et que le club attendait jusqu'à samedi prochain, lorsque le joueur fêtera son seizième anniversaire, pour officialiser l'opération, celui-ci étant un joueur étranger qui ne peut signer avant d'avoir atteint cet âge.

Freitre avait effectué une période d'essai avec l'équipe des jeunes « B » du Barça durant l'été, et il a rapidement réussi à attirer l'attention du staff technique grâce à son niveau et à sa capacité à marquer, après avoir participé au stage de l'équipe dans la ville de La Vall d'en Bas.

Lors des matches amicaux qu'il a disputés avec le Barça durant l'été, Freitre a inscrit trois buts en deux tournois et a remporté le trophée de meilleur joueur. Il a également réussi à battre le Real Madrid lors de l'un des Clasicos, renforçant la conviction des dirigeants du club quant à la nécessité de finaliser sa signature.

L'attaquant portugais devrait débuter son parcours avec l'équipe des jeunes « B » sous la direction de Sisco Bosch, avec qui le joueur s'était déjà entraîné et avait disputé plusieurs matches amicaux au cours des dernières semaines.

Freitre est né au Portugal, mais il a déménagé très jeune au Luxembourg, où il a joué la saison dernière avec le club du Racing FC Union. Bien qu'il ait représenté les sélections du Luxembourg dans les catégories de jeunes, il a commencé depuis l'an dernier à jouer avec la sélection du Portugal des moins de 15 ans, et il s'est récemment entraîné avec la sélection du Portugal des moins de 17 ans.

Freitre constitue le plus récent talent international sur lequel mise le Barça dans son secteur de formation, après l'éclosion de noms tels que Juninho Onestin, Ajay Tavares et Hamza Abdelkarim avec l'équipe des jeunes « A », tandis que Freitre débutera la saison en cours avec l'équipe des jeunes « B » aux côtés du défenseur Mikael Baza.

À lire aussi :

Va-t-il renverser la situation ? Vinicius Junior perd son duel face à Mbappé