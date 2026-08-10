Le FC Barcelone accélère ses démarches sérieuses pour boucler le transfert de Rodri, la star de Manchester City, dans les 48 heures.

Le journal « Sport » a rapporté que le Barça prévoit de parvenir à un accord de principe après-demain mercredi, les négociations avançant rapidement, afin que le joueur puisse rejoindre la formation catalane aux côtés des autres internationaux espagnols.

Rodri est déjà parvenu à un accord avec le Barça concernant les quatre prochaines saisons, et il ne reste plus que l'accord de Manchester City sur les dernières propositions formulées par le club catalan pour finaliser le transfert.

L'opération a reçu un coup d'accélérateur vendredi dernier, lorsque le joueur a informé Manchester City qu'il ne négocierait qu'avec le Barça, mettant ainsi fin à ses discussions avec le Real Madrid.

Rodri a demandé à quitter le club anglais avec élégance, lui qui est un joueur particulièrement respecté à Manchester. C'est pourquoi le club tentera d'accélérer les négociations afin qu'il puisse partir par la grande porte.

Bien que certains médias en Angleterre aient indiqué que Manchester City réclamait 80 millions d'euros pour Rodri, la réalité est que le transfert pourrait se conclure pour un montant proche de 65 millions d'euros, comprenant une somme fixe et des variables.

Le Barça et Manchester City mènent déjà des négociations sur les derniers détails afin de mettre fin à l'impasse, et le calendrier s'oriente vers une annonce officielle du transfert mercredi prochain.

Rodri avait déjà terminé ses vacances à Ibiza et est désormais disponible pour voyager à Barcelone dans les prochaines heures, dès que Manchester City lui aura accordé l'autorisation de passer la visite médicale avec le club catalan.