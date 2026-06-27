La sélection saoudienne traîne un complexe historique en Coupe du monde, accentué lors de son affrontement face au Cap-Vert dans le cadre de la Coupe du monde 2026.

Les Saoudiens ont croisé le fer avec le Cap-Vert ce samedi au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du Mondial 2026.

La première période s’est conclue sur un score nul et vierge, accentuant le complexe historique de la sélection saoudienne en Coupe du monde.

Selon les données d’Opta, la sélection saoudienne n’a marqué que trois buts en première période lors de ses 19 dernières rencontres mondiales, soit une moyenne inférieure à un but tous les six matchs.

Le dernier remonte au match nul 1-1 contre l’Uruguay, lors duquel Abdul-Ilah Al-Omari avait ouvert le score juste avant la mi-temps, avant que la Celeste n’égalise en seconde période.