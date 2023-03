A 41 ans, Zlatan Ibrahimovic fait son retour en équipe de Suède et chasse un dernier record

Zlatan Ibrahimovic est de retour en équipe de Suède. L'attaquant a été convoqué pour les deux matches de la Suède au mois de mars.

Increvable ! A 41 ans et à peine remis d'une longue et grave blessure, Zlatan Ibrahimovic va faire son retour en équipe de Suède !

Le sélectionneur de la Suède compte sur Ibrahimovic

L'attaquant de l'AC Milan a été convoqué par le sélectionneur suédois, Janne Andersson, pour les deux premières journées des éliminatoires de l'Euro 2024 (dont la phase finale aura lieu en Allemagne).

« Zlatan a déjà rejoué trois fois avec l'AC Milan et il se sent en forme, même s'il a été absent pendant un long moment. Je pense qu'il peut aider la sélection nationale sur le terrain, mais aussi en dehors », a expliqué Jannes Andersson lors de la conférence de presse faisant suite à l'annonce de sa liste, ce mercredi 15 mars 2023.

Zlatan Ibrahimovic, qui compte 121 sélections et 62 buts (record national) n'a plus joué en équipe de Suède depuis le 29 mars 2022 et une défaite 2-0 contre la Pologne lors des barrages pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

S'il parvient à enchaîner les matches jusqu'à l'Euro 2024, Zlatan Ibrahimovic pourrait égaler voire battre le record de sélections en équipe de Suède qui est détenu par Anders Svensson avec 148 capes.

Un choc Suède-Belgique pour le retour d'Ibrahimovic

Après avoir manqué le Mondial, la Suède espère donc se qualifié pour l'Euro 2024. Placés dans le groupe F, les Suédois vont débuter leur campagne de qualification par deux matches à domicile : le vendredi 24 mars contre la Belgique puis le lundi 27 mars contre l'Azerbaïdjan. Ces deux matches se joueront à la Friends Arena de Stockholm.

Dans ce groupe F, figurent également l'Autriche et l'Estonie. La rencontre face à la Belgique sera donc déjà déterminante pour Ibrahimovic et ses coéquipiers puisqu'un match à trois entre les Belges, les Suédois et les Autrichiens devraient se dessiner pour les deux premières places, synonymes de qualification pour la phase finale.