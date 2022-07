Selon The Athletic, le Real Madrid sera en tête de la course pour recruter Jude Bellingham à l'été 2023.

Mais le Real ne sera pas seul dans cette course, puisque Chelsea, Liverpool et Manchester United sont également sur les rangs.

Madrid considère Bellingham, un international anglais de 19 ans qui évolue actuellement en Bundesliga avec le Borussia Dortmund, comme l'un des joueurs les plus intéressants du football européen. Ils pensent qu'il pourrait remplacer Luka Modric l'année prochaine.

Modric aura 37 ans la saison prochaine et, bien qu'il soit encore performant au niveau mondial, il serait prudent pour Madrid de se tourner vers l'avenir. Et Bellingham est ce futur - c'est un milieu de terrain talentueux et techniquement capable qui a l'étoffe d'un véritable leader.

Malgré son jeune âge, Bellingham compte déjà 15 sélections dans l'équipe nationale anglaise. Il a fait 89 apparitions avec Dortmund depuis qu'il a rejoint le club de sa ville natale, Birmingham City, et a contribué à 10 buts et 18 passes décisives pour le club allemand.