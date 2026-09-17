37 minutes suffisent : Jesus lance un avertissement aux stars du Barça

Gabriel Jesus, l'attaquant du Barça, n'a disputé que 37 minutes lors de deux matches de Liga (Valence et Racing Santander) et d'une rencontre de Ligue des champions (Feyenoord), mais il a déjà inscrit deux buts.

Le journal espagnol « AS » a commenté la prestation de Jesus en ces termes : « Un début formidable et un avertissement à tous ceux qui ont douté de l'intérêt de sa signature. Il est arrivé au Barça dans les derniers instants, au milieu des interrogations sur sa condition physique et sur le prix élevé versé à Arsenal pour l'obtenir (10 millions d'euros), mais le Brésilien répond de la meilleure des manières : par les buts. Et son but d'hier contre le Racing Santander était tout simplement magnifique. »

Le jour de sa présentation officielle au Barça, Jesus a déclaré : « Mes problèmes de genou appartiennent au passé. Je ne suis pas ici pour progresser, je suis au sommet de ma forme physique. »

Gabriel Jesus a voulu, de cette manière catégorique, mettre un terme aux doutes qui planaient autour de lui, et il est passé des paroles aux actes. Pour un footballeur, le meilleur moyen d'exprimer son opinion, c'est le terrain, et c'est là que le Brésilien livre une prestation remarquable.

Le journal a souligné que le rythme de buts de Jesus, à l'heure actuelle, est indéniable : deux buts en 37 minutes, soit un but toutes les 18,5 minutes.

Il est encore trop tôt pour tirer des conclusions, mais il est évident qu'il a rejoint le club catalan avec une grande envie et qu'il est prêt à se battre pour devenir un joueur incontournable. De plus, il possède des caractéristiques qui conviennent parfaitement au Barça dirigé par l'entraîneur Hansi Flick : une vitesse fulgurante, une grande capacité de pressing, d'excellentes qualités de jeu de liaison, une polyvalence dans les positions et de l'expérience dans les grands matches.

Gabriel Jesus représente une concurrence sérieuse pour tous les attaquants blaugrana cette saison, et ses statistiques constituent un avertissement clair à ses coéquipiers et un message limpide à l'entraîneur.

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