Chelsea a terminé son match contre Arsenal, dimanche soir, sur une défaite 1-2 face au tenant du titre de Premier League, dans une rencontre qui a révélé un grand point d'interrogation sur la profondeur des options de l'équipe au milieu de terrain.

On a notamment remarqué que Chelsea a terminé la partie avec deux joueurs ayant tous deux débuté leur carrière au poste d'arrière droit, Reece James et Malo Gusto, l'un à côté de l'autre au milieu de terrain, ce qui soulève des interrogations sur la manière dont l'équipe en est arrivée là, malgré les 349 millions de livres sterling dépensés lors du mercato estival.

Reece James, qui a débuté sa carrière comme arrière droit, était chargé de surveiller le capitaine d'Arsenal, Martin Ødegaard, mais il n'a pas su gérer l'action au cours de laquelle le Norvégien a inscrit le but de la victoire pour les locaux au stade de l'« Emirates ».

Xabi Alonso, l'entraîneur de Chelsea, avait fait l'éloge des qualités de James avant la rencontre, affirmant sa conviction que le joueur anglais possède le potentiel pour devenir l'un des meilleurs milieux de terrain au monde, selon ce qu'a rapporté « BBC Sport ».

Au-delà de l'action du but, James a globalement livré une bonne prestation, d'autant qu'il a passé près de la moitié de la saison dernière à jouer au milieu de terrain. Cependant, la façon dont il est utilisé reflète des interrogations légitimes sur la profondeur des options de Chelsea à ce poste, surtout après qu'Alonso a fait entrer Malo Gusto à la place du milieu Romeo Lavia en seconde période.

Les changements d'Arteta font la différence

Le relâchement dans le marquage a contribué à encaisser le but d'Ødegaard, mais le problème ne s'est pas limité à l'aspect défensif, car Chelsea a semblé disposer de solutions créatives limitées sur le banc.

En revanche, Arsenal disposait d'options davantage capables de changer la physionomie du match, et Mikel Arteta a tiré un parti idéal de ses changements, menant finalement son équipe à conclure la rencontre.

Ashley Young a déclaré au réseau « BBC Sport » : « Chelsea ne dispute pas les compétitions européennes cette saison, il joue donc moins de matchs et peut se concentrer davantage sur la Premier League. Mais ce qui inquiète, c'est de terminer un match contre le tenant du titre avec deux arrières droits au milieu de terrain. »

Il a ajouté : « Regardez Lavia, qui a beaucoup souffert des blessures la saison dernière. La ligne d'attaque va faire peur à beaucoup d'équipes du championnat, mais derrière elle, on trouve le milieu de terrain, où l'on aligne deux arrières droits. »

Il a poursuivi : « Les autres équipes regarderont le match d'aujourd'hui et remarqueront que Chelsea s'appuie sur un bloc défensif et sur le fait de placer le plus grand nombre possible de joueurs derrière le ballon, et pourtant il reste des espaces entre les lignes, et c'est ce qu'Arsenal a exploité. »

Il a ajouté : « Chelsea cède beaucoup la possession et s'appuie sur les contres. Aujourd'hui, il n'y a peut-être eu qu'une seule occasion, par Pedro Neto sur le côté droit, où ils ont réussi à exploiter un contre-attaque. »

Pourquoi Chelsea souffre-t-il d'une crise au milieu de terrain ?

Le problème le plus marquant dont souffre actuellement Chelsea réside dans l'absence du milieu de terrain équatorien Moisés Caicedo.

L'international est absent en raison d'une blessure dont la nature n'a pas été révélée, et la date de son retour n'a pas encore été fixée, après s'être blessé à la suite d'une entrée en jeu de seulement 11 minutes contre Brighton la semaine dernière.

La blessure de Caicedo a placé Alonso dans une situation inhabituelle, car le joueur équatorien, à l'exception des suspensions, n'a manqué que deux matchs au cours des trois dernières saisons, en raison d'une blessure légère et d'un malaise.

Interrogé sur l'état de Caicedo, Alonso a déclaré : « Il ne s'agit pas d'une absence de longue durée, mais d'une évaluation des risques. Nous l'avons peut-être fait revenir trop tôt la semaine dernière, et je ne veux pas répéter la même erreur. »

On ignore encore si la blessure de Caicedo a poussé Chelsea à intensifier ses tentatives pour recruter un nouveau milieu de terrain lors du dernier jour du mercato.

Chelsea a essayé, mais les transferts ont échoué

Chelsea a effectivement cherché à renforcer son milieu de terrain dans les dernières heures du marché des transferts, mais n'a pu conclure aucune opération.

Monaco a fait échouer à la dernière minute la tentative de Chelsea de recruter Lamine Camara contre 47 millions de livres sterling, dans un dossier qui a suscité la colère des dirigeants du club londonien après son effondrement.

Bournemouth avait également rejeté les offres de Chelsea, qui avaient atteint 64 millions de livres sterling, pour recruter Alex Scott plus tôt dans l'été.

Dans le même temps, la tentative de recruter le Français Manu Koné a échoué, après que Gian Piero Gasperini, l'entraîneur de la Roma, a fait obstacle au transfert du joueur.

Chelsea a précisé que la tentative de recruter Camara s'inscrivait dans le cadre de l'exploitation d'une opportunité disponible sur le marché des transferts, insistant sur sa satisfaction quant à ses recrues estivales et sur sa confiance dans l'effectif actuel.

Le départ d'Enzo Fernández a accru les points d'interrogation

Les interrogations sur les options de Chelsea au milieu de terrain se sont accrues après que le club a vendu Enzo Fernández à Manchester City contre 125 millions de livres sterling, un montant équivalent au record britannique, le dernier jour du mercato, sans recruter de remplaçant direct.

Actuellement, Caicedo rejoint Jordan Henderson sur la liste des blessés. L'international anglais se remet encore d'une fracture au bras subie après une chute sur un panneau publicitaire, alors qu'il se trouvait sur le banc sans participer au jeu avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde.

De plus, Chelsea ne s'est pas appuyé sur le milieu de terrain de formation Valentín Barco, qui a rejoint l'équipe en provenance de Strasbourg durant l'été, Alonso ayant préféré aligner Gusto lors des trois matchs de l'équipe en Premier League.

Un chiffre historique révèle le problème de la possession

L'impact du manque d'options au milieu de terrain est apparu clairement lors de la rencontre face à Brighton la semaine dernière. Avec Gusto au milieu de terrain, Chelsea n'a détenu le ballon qu'à hauteur de 25,6 % au cours du match qui s'est terminé sur sa victoire 4-3, soit le plus faible taux de possession de l'équipe depuis le début de l'enregistrement de ces données lors de la saison 2003-2004.

Cependant, si tous les milieux de terrain sont disponibles et qu'il s'avère que la blessure de Caicedo n'est pas grave, Chelsea devrait disposer de suffisamment d'options pour aborder la saison, surtout en l'absence de participation aux compétitions européennes et de matchs en milieu de semaine qui en découlent.

Alonso avait évoqué ce point avant la rencontre face à Arsenal, affirmant que son équipe disposait d'un nombre suffisant de joueurs au milieu de terrain.

L'attaque sauve Chelsea, mais la défense inquiète Alonso

Lors de ses trois premiers matchs en Premier League, Chelsea s'est fortement appuyé sur sa force offensive, portée par le brio de Morgan Rogers, le retour de Cole Palmer à son niveau, ainsi que par l'efficacité devant le but de João Pedro.

Rogers, qui a rejoint Chelsea dans le cadre d'un transfert record, a inscrit un nouveau but à la deuxième minute face à Arsenal, devenant le premier joueur de Chelsea à marquer ou délivrer une passe décisive lors de chacun des trois premiers matchs de l'équipe en championnat au cours d'une même saison depuis Eden Hazard lors de la saison 2018-2019.

En revanche, Chelsea a encaissé sept buts lors de ses trois premiers matchs, ce qui a poussé Alonso à insister sur la nécessité d'améliorer l'aspect défensif.

L'entraîneur espagnol a déclaré : « Nous voulons être plus solides et plus rigoureux sur le plan défensif. » Malgré la défaite, il y avait beaucoup à saluer dans la prestation de Chelsea face à Arsenal. La rencontre peut être considérée comme l'une des meilleures de Chelsea face à son voisin londonien au cours d'une série de 10 matchs consécutifs sans victoire contre lui.

Mais l'écart entre les deux équipes demeure important, car Chelsea doit combler 33 points, après avoir terminé la saison dernière à la dixième place de la Premier League.

Alonso a déclaré après le match : « Nous étions venus pour gagner. Nous savions que nous n'étions pas loin d'eux en termes de niveau, mais le match a tourné en leur faveur. C'est douloureux, et nous sommes forcément déçus, mais c'est la première défaite, le chemin est encore long, et cela n'affectera pas grandement notre moral ou notre état d'esprit. »

Arsenal fixe la référence, et Chelsea face à un nouveau test

Arsenal reste la référence que Chelsea cherche à atteindre. Malgré la réussite des « Blues » à devancer leur rival londonien dans la course au recrutement de Rogers, l'équipe accuse toujours du retard sur le club qui fixe les standards de la lutte pour le sommet à Londres et en Premier League.

La rencontre de dimanche a montré que les dépenses colossales de Chelsea n'ont pas résolu tous les problèmes de l'équipe. Malgré le recrutement de 10 joueurs pour l'équipe première au cours d'un été chargé, le fait de ne pas avoir recruté de milieu de terrain le dernier jour du mercato pourrait avoir laissé une faille évidente dans l'effectif d'Alonso.

L'entraîneur espagnol avait qualifié le mercato estival de « première étape » de son projet avec Chelsea. Désormais, le véritable test sera la capacité de l'équipe à surmonter ce problème.

Si le retour de Caicedo ne résout pas la crise du milieu de terrain, Chelsea pourrait se retrouver face à des interrogations croissantes concernant la décision de ne pas recruter de remplaçant direct pour Enzo Fernández, avant de revenir de nouveau sur le marché des transferts au mois de janvier.