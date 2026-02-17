300 millions pour Lamine Yamal ? Le transfert pharaonique

Fichajes rapporte qu'une offre de 300 millions d'euros a été formulée pour le jeune prodige de 18 ans.

Cette nouvelle a créé un malaise palpable au Camp Nou, faisant naître pour la première fois la crainte d'un départ de Lamine.

Une offre record pour Lamine Yamal

Il semblerait que cette offre, qui pulvériserait le record actuel de 222 millions d'euros (départ de Neymar pour le PSG), ait ébranlé le club catalan.

Compte tenu des difficultés financières que rencontre encore le Barça, 300 millions d'euros représenteraient une manne financière considérable, mais contraindraient également les Blaugrana à se séparer d'un joueur pressenti pour devenir l'un de leurs piliers au cours de la prochaine décennie.

La position du FC Barcelone est claire : Lamine Yamal ne sera pas vendu. Mais compte tenu des sommes en jeu, on peut douter de leur capacité à maintenir cette position.

Si l'identité du club ayant déboursé 300 millions d'euros pour s'attacher les services du jeune prodige reste inconnue, rares sont les clubs au monde capables de réaliser de telles transactions.

Les clubs les plus riches d'Europe sont Manchester City et le PSG, mais la réglementation des dépenses rend improbable une telle offre de leur part.

C'est plutôt la Saudi Pro League qui semble la plus susceptible de réaliser un transfert d'une telle ampleur. De nombreuses sources indiquent que les Saoudiens préparent un mercato estival exceptionnel, axé sur de jeunes espoirs comme Lamine Yamal.

Pourquoi Barcelone craint-il le départ de Lamine ?

Selon Fichajes, la relation de Lamine Yamal avec l'entraîneur Hansi Flick et son coéquipier Raphinha pourrait être un facteur déterminant dans son départ.

Le jeune joueur serait jaloux des performances parfois supérieures de l'international brésilien, tandis que Flick accorderait davantage sa confiance à l'ancien attaquant de Leeds et de Rennes.

Il est à noter que Lamine n'a manifesté aucune frustration publique.

Malgré les difficultés du FC Barcelone, le club catalan privilégiera sans aucun doute l'avenir de Lamine Yamal avant tout.

Le stade rénové devrait générer des revenus supplémentaires et atténuer les problèmes financiers du club, que le président Joan Laporta continue de qualifier de conjoncturels.

Vendre celui qui est potentiellement le meilleur joueur de sa génération pour un apport de liquidités à court terme ne semble pas judicieux, surtout compte tenu des conséquences néfastes que cela aurait sur le prestige du FC Barcelone.

Lamine Yamal devrait donc rester au Barça, quelle que soit l'offre de 300 millions d'euros.