300 : Haaland continue d'écrire des chiffres historiques

Erling Haaland a réalisé un nouvel exploit historique dans sa carrière en club, lors de la victoire de Manchester City sur Coventry City 1-0, en clôture de la troisième journée de Premier League, ce samedi après-midi.

Le but est intervenu à la 26e minute, d'une tête de Haaland, après un centre d'Antoine Semenyo, permettant au Norvégien de porter son total à 300 buts.

Selon CNN , Haaland a inscrit ses 300 buts avec 4 clubs de la manière suivante :

Molde, en Norvège : 20 buts en 50 matchs.

Red Bull Salzbourg, en Autriche : 29 buts en 27 matchs.

Borussia Dortmund, en Allemagne : 86 buts en 89 matchs.

Manchester City : 165 buts en 202 matchs.

Avec ce but, Haaland est devenu le joueur ayant inscrit le plus de buts de la tête depuis son arrivée à City lors de la saison 2022-2023.

Haaland a également marqué son troisième but en 3 matchs cette saison, restant ainsi en tête du classement des buteurs, à égalité avec Alexander Isak (Liverpool) et Bruno Fernandes (Manchester United).

Cet exploit intervient alors que Haaland poursuit sa belle forme avec City sous la direction de l'entraîneur Enzo Maresca, qui a débuté sa première saison par trois victoires consécutives et 9 points, en tête du classement à titre provisoire.