30 %… Un scandale européen à la Coupe du monde 2026

Les sélections européennes ont connu un départ mitigé lors de la Coupe du monde 2026.

Sur les dix sélections européennes ayant déjà joué leur entrée en lice, seules trois ont remporté leur match, les autres se contentant de matchs nuls ou concédant même la défaite, une situation peu habituelle pour un continent qui a trusté les quatre dernières Coupes du monde (2006-2018).

Le coup d’envoi a été donné par le match nul 1-1 entre la Suisse et le Qatar, avant que l’Écosse ne signe la première victoire européenne en battant Haïti 1-0. La Turquie s’est ensuite inclinée 2-0 face à l’Australie, tandis que l’Allemagne a réalisé la plus large victoire européenne à ce jour en écrasant Curaçao 7-1.

Dans le groupe F, les Pays-Bas ont dû se contenter d’un match nul spectaculaire 2-2 face au Japon, tandis que la Suède signait la troisième et dernière victoire européenne de la journée en battant la Tunisie 5-1.

Les surprises ont continué le lendemain : l’Espagne, championne d’Europe en titre, n’a pas réussi à percer le verrou défensif du Cap-Vert et a dû se contenter d’un match nul et vierge, malgré la différence d’expérience et de niveau supposée entre les deux équipes.

La Belgique a également trébuché face à l’Égypte, concédant un match nul 1-1, après avoir dû compter sur un but contre son camp de Mohamed Hani pour repartir avec un point.

La Bosnie-Herzégovine a également partagé les points (1-1) avec le Canada, tandis que la République tchèque s’est inclinée 2-1 face à la Corée du Sud, confirmant les difficultés générales des représentants européens lors de cette première journée.