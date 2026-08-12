L'Inter Milan poursuit ses démarches actives sur le marché des transferts estival, dans le but de renforcer son effectif avec des éléments capables de préserver son éclat national et sa compétitivité continentale.

La direction des Nerazzurri place le renforcement de la ligne arrière en tête de ses priorités durant le mercato actuel, compte tenu de l'importance de ce poste dans les idées du staff technique pour la saison prochaine.

C'est pourquoi la British Broadcasting Corporation « BBC » a confirmé que l'Inter était entré dans des négociations avancées avec son homologue anglais Tottenham Hotspur pour recruter le latéral gauche Djed Spence.

La chaîne britannique a estimé que la valeur de l'opération ne serait pas inférieure à 25,6 millions de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 30 millions d'euros.

Le joueur anglais, âgé de 26 ans, constitue une cible principale du champion d'Italie, après avoir renforcé son statut international lors de sa participation à la Coupe du monde, où il a disputé huit matchs avec la sélection d'Angleterre.

Djed Spence avait été titularisé lors de 23 matchs avec Tottenham en Premier League la saison dernière, à un moment où le club londonien peinait à échapper à la menace de la relégation.

Depuis son transfert de Middlesbrough à Tottenham en juillet 2022 pour 20 millions de livres sterling, Spence a disputé 85 matchs avec le club, ce qui a poussé Tottenham à commencer d'ores et déjà à rechercher d'éventuelles alternatives pour occuper le poste de latéral gauche.

Le transfert potentiel de Djed Spence représente une étape importante dans le renforcement de la ligne défensive de l'Inter Milan en vue de la saison prochaine.