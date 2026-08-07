3 villes et 32 jours : Ronaldo poursuit son absence avec Al-Nassr

Le capitaine d'Al-Nassr, le Portugais Cristiano Ronaldo, a poursuivi son absence des entraînements de l'équipe pour le 32e jour consécutif, depuis la fin de son parcours avec la sélection de son pays lors de la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le club d'Al-Nassr reprend ses entraînements dans la capitale saoudienne Riyad, ce vendredi, pour la première fois, après son retour de son stage à l'étranger dans la capitale portugaise Lisbonne.

Le journal a précisé que Ronaldo poursuivra son absence des entraînements du club de la capitale, dans le cadre de la prolongation des vacances qu'il a obtenues depuis la fin de la Coupe du monde 2026.

« Le Don » a mis fin à sa participation à la Coupe du monde 2026 le 6 juillet dernier, après la défaite du Portugal face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, en huitièmes de finale, pour entamer des vacances qui ont dépassé le cap du mois.

Tout le monde s'attendait à ce que la star portugaise revienne aux entraînements d'Al-Nassr après le délai légal, qui s'étend sur 21 jours à compter de l'élimination du Mondial, mais cela ne s'est pas produit ; il n'a même pas rejoint le stage à l'étranger qui s'est achevé avant-hier mercredi.

Avec le retour à Riyad, Ronaldo a poursuivi son absence, ayant ainsi manqué l'ensemble des entraînements de l'équipe dans les trois villes où elle a effectué un stage, que ce soit dans la capitale saoudienne, à Abha ou à Lisbonne.

Cela intervient à une seule semaine du début de la nouvelle saison, plus précisément le 15 août en cours, lorsque Al-Nassr affrontera son homologue Al-Fateh, lors de la première journée de la Saudi Pro League.

Al-Nassr, emmené par Ronaldo, cherche à conserver le titre du championnat saoudien qu'il a remporté la saison dernière après sept ans d'absence, ainsi qu'à décrocher le titre de la Ligue des champions d'Asie Elite pour la première fois de son histoire.