L'attaquant égyptien Hamza Abdelkarim, 18 ans, aborde une étape décisive de sa carrière au Barça, son avenir dépendant de plusieurs transferts que doit mener le directeur sportif Deco, alors même qu'il a sacrifié ses vacances pour tenter de convaincre l'entraîneur Hansi Flick de ses qualités.

Le quotidien catalan « Sport » indique que les prochaines semaines seront déterminantes pour fixer le sort du joueur, notamment à l'approche du déplacement de l'équipe, demain lundi, dans la région des East Midlands pour participer à son stage de préparation au centre de Saint George's Park, au Royaume-Uni, où elle passera une semaine complète afin de préparer la saison 2026/2027.

Un sacrifice pour saisir sa chance

Abdelkarim, qui a participé avec la sélection égyptienne à la dernière Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, a écourté ses vacances d'été pour rejoindre de manière anticipée les entraînements de Flick il y a deux semaines, un geste qui traduit sa réelle volonté de se réserver une place dans le projet du technicien allemand.

L'attaquant égyptien a débuté le match de préparation contre le CE Europa en portant le maillot numéro 9, et a livré une bonne prestation durant les 45 minutes qu'il a passées sur le terrain, malgré l'absence de but à son actif.

Un talent prometteur aux statistiques encourageantes

Abdelkarim bénéficie d'une grande estime dans les coulisses du Camp Nou, grâce à son style offensif singulier et à sa capacité à jouer dos au but, en plus d'être un attaquant de facture classique.

En seulement deux mois avec l'équipe des jeunes du Barça la saison dernière, il a inscrit 6 buts en 10 matchs, ce qui lui a valu sa première convocation en équipe première, où il a disputé 57 minutes en 4 matchs lors du Mondial.

Le plan de la direction et de multiples scénarios

Le journal a précisé que le plan de la direction sportive consiste à maintenir l'attaquant tout près de l'équipe première : il s'entraînera régulièrement sous la houlette de Flick, jouera comme attaquant remplaçant en cas de besoin, et rejoindra l'équipe réserve durant les périodes de la saison où son temps de jeu se réduira.

Un prêt n'est pas non plus à exclure, afin qu'il acquière de l'expérience dans un championnat d'un niveau supérieur à celui de la deuxième division espagnole.

Les transactions de Deco détermineront son sort

L'avenir d'Abdelkarim dépend toutefois en grande partie des mouvements de Deco sur le marché des transferts, le directeur sportif cherchant encore à s'assurer les services d'un successeur à Robert Lewandowski. L'Argentin Julian Alvarez constitue la cible prioritaire, malgré la détermination de l'Atlético de Madrid à ne pas vendre sa star, ce qui a poussé le staff technique à chercher d'autres options.

L'avenir de Ferran Torres, champion d'Europe avec l'Espagne, reste par ailleurs incertain, son contrat expirant le 30 juin 2027. Il suscite l'intérêt de plusieurs clubs, au premier rang desquels le Paris Saint-Germain dirigé par Luis Enrique, ce qui pourrait ouvrir la voie à une plus grande opportunité pour Abdelkarim en cas de départ du joueur espagnol.