Trois clubs espagnols se sont renseignés sur l'avenir du Brésilien Endrick, la star du Real Madrid, durant le mercato estival en cours.

Le journal « Mundo Deportivo » a rapporté que la Real Sociedad aspire à recruter Endrick et s'est récemment renseignée sur la situation du joueur, dans le but d'obtenir ses services sous la forme d'un prêt.

La Sociedad recherche un attaquant capable de partir dans le dos de la ligne défensive, doté de mobilité, et Endrick pourrait correspondre à ce rôle, que ce soit en jouant comme attaquant de pointe ou sur l'aile.

Ce n'est pas la première fois que la Sociedad frappe à la porte du club merengue pour recruter Endrick : il avait été publié il y a un an que son prêt au club basque était quasiment acté, mais celui-ci a échoué en raison de la rechute physique dont a souffert le joueur.

La Real Sociedad n'était pas le seul club à s'être manifesté, puisque le Real Betis et Villarreal se sont eux aussi, au moins, renseignés sur Endrick.

Mundo Deportivo a précisé que la Sociedad, Villarreal et le Real Betis font partie des clubs qui disputeront les compétitions européennes, ce que recherche Endrick afin de poursuivre sa progression.

Par ailleurs, le récent recrutement de Yan Diomandé et de Carlos Espí pourrait aussi pousser Endrick à prendre la décision de partir.

Endrick n'a pas joué de manière régulière avec le Real Madrid, mais les supporters de la Real Sociedad se souviennent bien de lui, car il a inscrit deux superbes buts dans les filets du club basque, à l'aller comme au retour, en demi-finale de la Coupe du Roi de la saison 2024-2025.

Endrick a disputé 40 matches durant sa période au Real Madrid et a marqué 7 buts. Il a également joué en prêt à Lyon lors de la seconde moitié de la saison dernière, et a inscrit 8 buts en 21 apparitions.