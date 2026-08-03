3 bonnes nouvelles réjouissent Flick à Barcelone

Le FC Barcelone, dirigé par Hansi Flick, a bouclé les derniers jours de son stage de préparation en Angleterre, après avoir dû modifier son programme en raison de l'annulation du match amical face à Preston North End.

Le journal « Sport » rapporte que Flick a reçu trois bonnes nouvelles, concernant le trio composé de Ronald Araujo, Raphinha et Fermin Lopez.

À la place de l'amical contre Preston, la formation catalane a disputé un match d'entraînement interne, marqué par la participation d'Araujo, Raphinha et Fermin Lopez.

Ce match d'entraînement a débuté peu avant midi, heure d'Europe centrale, et s'est déroulé en trois périodes de 20 minutes chacune.

La première équipe était composée de Szczesny, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martin, Jofre Torrents, Marc Bernal, Casado, Aurien Julien, Adejemi, Ibrahima Toncara et Alex Gonzalez.

Quant à la deuxième équipe, elle était constituée d'Iker Rodriguez, Hector Fort, Araujo, Kochen, Bisker, Guille Fernandez, Bryan Farinas, Fermin, Bardghji, Toni Fernandez et Raphinha.

La présence d'Araujo, Raphinha et Fermin dans des conditions normales lors de ce match d'entraînement constitue une bonne nouvelle pour Hansi Flick, le trio poursuivant sa progression dans ses programmes de réhabilitation.

La question qui demeure est de savoir si Araujo ou Raphinha seront prêts à participer au tournoi triangulaire de la ville italienne d'Udine le 8 août, ou si leur retour sera reporté au match du Trophée Joan Gamper face à Al Ahly d'Égypte, le 19 du mois en cours, comme c'est le cas pour Fermin.

Durant les 15 premières minutes que les médias ont été autorisés à suivre, la rencontre s'est soldée par un match nul 1-1, Xavi Espart et Fermin Lopez ayant inscrit les deux buts de la partie. Le directeur sportif Deco a également suivi de près la séance d'entraînement, aux côtés de Bojan Krkic et Alejandro Echeverria.

Était aussi présent Frenkie de Jong, qui a poursuivi son programme de soins individuel afin de se remettre de sa blessure au genou, avant de descendre sur la pelouse pour suivre le match d'entraînement entre ses coéquipiers.