La star ivoirienne Yan Diomandé, récemment arrivée dans les rangs du Real Madrid, a suscité l'admiration de son nouveau coéquipier Kylian Mbappé.

Le réseau « Defensa Central » a rapporté que Mbappé a été impressionné par les qualités de Diomandé, notamment sa vitesse, sa touche des deux pieds et ses dribbles.

Mbappé et Diomandé se sont entraînés ensemble pour la première fois, et la séance s'est achevée sur des impressions très positives concernant le joueur ivoirien.

Mbappé et le reste des joueurs du Real savent que Diomandé, âgé de 19 ans, sera soumis à une forte pression, mais ils sont convaincus qu'il sera un joueur très important, aussi bien sur le terrain qu'en dehors.

Cela s'explique en grande partie par le fait que les caractéristiques de Diomandé ne sont pas très présentes au sein de l'effectif, en particulier sur l'aile droite, où Rodrygo Goes était le joueur titulaire à ce poste ces dernières années, mais il ne reviendra pas disputer de matchs avant 2027.

Cela explique l'importance de l'arrivée du nouvel ailier droit au Real Madrid, d'autant plus qu'elle rendra le style de jeu de l'équipe plus vertical et, dans le même temps, moins prévisible.

Cela offrira également, à certains moments, davantage de répit à des joueurs comme Vinicius Junior ou Kylian Mbappé lui-même, qui trouvent habituellement face à eux un ou deux joueurs adverses les surveillant de près, tandis que la présence de Diomandé permettra aussi de donner à l'équipe plus de largeur sur le terrain.