Le Barça se prépare à disputer son deuxième match en Liga, ce jeudi soir, face à l'Athletic Bilbao, au Camp Nou, dans la rencontre reportée de la première journée du championnat espagnol.

Le Barça avait entamé son parcours en Liga à l'extérieur en écrasant Elche (5-0), dimanche dernier.





De son côté, le réseau « Opta » a recensé de nombreux chiffres et statistiques avant le duel entre le Barça et Bilbao, comme suit :

- Le Barça n'a connu aucune défaite lors de ses 13 derniers matches disputés contre l'Athletic Bilbao en Liga (11 victoires et 2 nuls), et a gardé sa cage inviolée lors de 8 de ces neuf derniers matches ; l'équipe n'avait pas réalisé une plus longue série de matches sans défaite face au club basque dans la compétition depuis 2013 (14 matches : 10 victoires et 4 nuls).

- Le Barça n'a pas perdu lors de ses 24 derniers matches où il a reçu l'Athletic Bilbao en Liga (21 victoires et 3 nuls), s'imposant lors des sept derniers matches ; il s'agit de sa plus longue série historique sans défaite à domicile face au club basque en première division, sa dernière défaite à domicile face à lui en championnat remontant à novembre 2001 (sur le score de 1-2).

- Le Barça a remporté ses 7 derniers matches disputés en Liga un jeudi, soit sa plus longue série de victoires ce jour-là dans la compétition, tandis que l'Athletic Bilbao n'a pas perdu lors de ses 4 derniers matches en première division ce jour-là (3 victoires et un nul), gardant sa cage inviolée lors de ces trois victoires.

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- Le Barça a remporté chacun de ses 19 derniers matches à domicile en Liga — depuis la défaite 2-3 face à Villarreal en mai 2025 — soit sa plus longue série de victoires consécutives à domicile sous la direction du même entraîneur dans la compétition depuis la série de 21 matches réalisée par l'équipe entre 1973 et 1974 sous la houlette de Rinus Michels.

- L'Athletic Bilbao n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches en Liga (un nul et 4 défaites), et n'a récolté de points que lors d'un seul de ses 6 derniers matches disputés à l'extérieur dans la compétition (une victoire et 5 défaites), sa cage ayant encaissé au moins deux buts lors de chacun de ces six matches à l'extérieur.

- Le Barça est l'équipe ayant le plus gardé sa cage inviolée en Liga au cours de l'année 2026 parmi les équipes participant à la compétition lors des deux dernières saisons (10 matches), tandis que l'Athletic Bilbao est celle qui a le moins gardé sa cage inviolée (un match, à égalité avec Villarreal). Le Barça a affiché un taux de possession de 54,4 % lors de son dernier match en Liga face à Elche, soit son deuxième taux le plus faible dans un match de la compétition au cours des trois dernières saisons, après les 49 % enregistrés également face à Elche en novembre 2025.

- Le Barça est l'équipe que Nico Williams (joueur de l'Athletic) a le plus affrontée en Liga sans jamais contribuer à un but (8 matches, à égalité avec le Real Betis), et c'est également le seul adversaire face auquel il n'a remporté aucune victoire dans la compétition (un nul et 7 défaites), aux côtés de Grenade (4 matches : 3 nuls et une défaite).

- Le Barça est la seule équipe parmi les clubs des cinq grands championnats européens à compter plus d'un joueur ayant marqué 15 buts ou plus toutes compétitions confondues au cours de l'année 2026 (Raphinha avec 16 buts et Lamine Yamal avec 15 buts).

- Après la défaite 1-3 face au Séville FC lors de son premier match cette saison, Edin Terzić, l'entraîneur de l'Athletic, pourrait devenir le premier entraîneur à perdre ses deux premiers matches en Liga (première division) depuis Ernesto Valverde lors de la saison 2003-2004.