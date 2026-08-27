Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Elche CF v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

Traduit par

24 matchs de calvaire : Barcelone veut poursuivre sa domination sur Bilbao

FC Barcelone vs Athletic Bilbao
FC Barcelone
Athletic Bilbao
LaLiga
Espagne

Chiffres et statistiques avant le choc du Camp Nou

Le Barça se prépare à disputer son deuxième match en Liga, ce jeudi soir, face à l'Athletic Bilbao, au Camp Nou, dans la rencontre reportée de la première journée du championnat espagnol.

Le Barça avait entamé son parcours en Liga à l'extérieur en écrasant Elche (5-0), dimanche dernier.


De son côté, le réseau « Opta » a recensé de nombreux chiffres et statistiques avant le duel entre le Barça et Bilbao, comme suit :

- Le Barça n'a connu aucune défaite lors de ses 13 derniers matches disputés contre l'Athletic Bilbao en Liga (11 victoires et 2 nuls), et a gardé sa cage inviolée lors de 8 de ces neuf derniers matches ; l'équipe n'avait pas réalisé une plus longue série de matches sans défaite face au club basque dans la compétition depuis 2013 (14 matches : 10 victoires et 4 nuls).

- Le Barça n'a pas perdu lors de ses 24 derniers matches où il a reçu l'Athletic Bilbao en Liga (21 victoires et 3 nuls), s'imposant lors des sept derniers matches ; il s'agit de sa plus longue série historique sans défaite à domicile face au club basque en première division, sa dernière défaite à domicile face à lui en championnat remontant à novembre 2001 (sur le score de 1-2).

- Le Barça a remporté ses 7 derniers matches disputés en Liga un jeudi, soit sa plus longue série de victoires ce jour-là dans la compétition, tandis que l'Athletic Bilbao n'a pas perdu lors de ses 4 derniers matches en première division ce jour-là (3 victoires et un nul), gardant sa cage inviolée lors de ces trois victoires.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de Kooora

- Le Barça a remporté chacun de ses 19 derniers matches à domicile en Liga — depuis la défaite 2-3 face à Villarreal en mai 2025 — soit sa plus longue série de victoires consécutives à domicile sous la direction du même entraîneur dans la compétition depuis la série de 21 matches réalisée par l'équipe entre 1973 et 1974 sous la houlette de Rinus Michels.

- L'Athletic Bilbao n'a remporté aucun de ses cinq derniers matches en Liga (un nul et 4 défaites), et n'a récolté de points que lors d'un seul de ses 6 derniers matches disputés à l'extérieur dans la compétition (une victoire et 5 défaites), sa cage ayant encaissé au moins deux buts lors de chacun de ces six matches à l'extérieur.

- Le Barça est l'équipe ayant le plus gardé sa cage inviolée en Liga au cours de l'année 2026 parmi les équipes participant à la compétition lors des deux dernières saisons (10 matches), tandis que l'Athletic Bilbao est celle qui a le moins gardé sa cage inviolée (un match, à égalité avec Villarreal). Le Barça a affiché un taux de possession de 54,4 % lors de son dernier match en Liga face à Elche, soit son deuxième taux le plus faible dans un match de la compétition au cours des trois dernières saisons, après les 49 % enregistrés également face à Elche en novembre 2025.

- Le Barça est l'équipe que Nico Williams (joueur de l'Athletic) a le plus affrontée en Liga sans jamais contribuer à un but (8 matches, à égalité avec le Real Betis), et c'est également le seul adversaire face auquel il n'a remporté aucune victoire dans la compétition (un nul et 7 défaites), aux côtés de Grenade (4 matches : 3 nuls et une défaite).

- Le Barça est la seule équipe parmi les clubs des cinq grands championnats européens à compter plus d'un joueur ayant marqué 15 buts ou plus toutes compétitions confondues au cours de l'année 2026 (Raphinha avec 16 buts et Lamine Yamal avec 15 buts).

- Après la défaite 1-3 face au Séville FC lors de son premier match cette saison, Edin Terzić, l'entraîneur de l'Athletic, pourrait devenir le premier entraîneur à perdre ses deux premiers matches en Liga (première division) depuis Ernesto Valverde lors de la saison 2003-2004.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google