24 guerriers : Mourinho mobilise les armes du Real Madrid pour la bataille du derby

José Mourinho, l'entraîneur du Real Madrid, a dévoilé la liste de son équipe pour affronter le voisin de l'Atlético dans le derby, demain dimanche, lors de la septième journée de Liga, au stade Metropolitano.

Le Real Madrid compte 15 points et occupe la deuxième place de la Liga, avec deux points d'avance sur l'Atlético de Madrid, quatrième au classement.

Le site du Real Madrid a publié la liste des Merengue pour le match de demain, qui se présente comme suit :

Gardiens de but : Thibaut Courtois, Lunin, Sergio Mestre

Défense : Raúl Asencio, Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Álvaro Carreras, Rüdiger, Dumfries

Milieu : Jude Bellingham, Camavinga, Fede Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Bernardo Silva, Thiago Pitarch

Attaque : Vinícius Junior, Endrick, Kylian Mbappé, Carlos Espí, Brahim Díaz, Yan Diomandé

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