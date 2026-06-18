220 millions d'euros ?... Mbappé valide le transfert de rêve du Real Madrid

Alors que les supporters du Real Madrid suivent de près les grandes manœuvres du club sur le marché des transferts, des articles parus dans la presse espagnole ont relancé les rumeurs concernant un transfert susceptible de bouleverser l'Europe.

Selon le quotidien espagnol Marca, la star française Michael Oulessi serait devenu l’option privilégiée dans les couloirs madrilènes, la direction estimant qu’il peut régler les problèmes du côté droit tout en formant un duo complémentaire avec son compatriote Kylian Mbappé.

Selon l’article, la direction madrilène étudierait une offre colossale, supérieure à 200 millions d’euros, pour convaincre le Bayern Munich de céder son joueur, le montant pouvant grimper jusqu’à 220 millions d’euros.

Le journal souligne qu’Olisé bénéficie du soutien explicite de Mbappé, le duo ayant déjà fait preuve d’une entente parfaite sous le maillot de l’équipe de France, notamment lors de la Coupe du monde 2026 face au Sénégal, match au cours duquel l’ailier du Bayern a servi une passe décisive à l’attaquant madrilène.

Mbappé a publiquement salué les qualités de son partenaire, assurant que jouer à ses côtés était « très facile » grâce à sa vision du jeu et sa capacité à débloquer les situations dans les petits espaces.

Les dirigeants madrilènes estiment qu’Oulissi possède tous les atouts de la recrue idéale : jeune, déjà à l’aise sur l’aile droite et capable de faire la différence dans les grands rendez-vous.

Néanmoins, sa venue s’annonce complexe : le Bayern Munich ne souhaite pas se séparer facilement de l’une de ses plus grandes stars. Pour financer l’opération, le Real Madrid pourrait donc se résoudre à céder l’un de ses milieux.

Dans ce contexte, les regards se tournent vers Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni, récemment critiqués par les supporters après des dissensions à Valdebebas ; leur forte valeur marchande pourrait faciliter le financement de l’opération.

Aucune négociation officielle n’a encore été confirmée, mais le nom d’Olisse occupe toujours le devant de la scène médiatique madrilène, tant il semble pouvoir devenir la pièce manquante du puzzle merengue pour les saisons à venir.

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