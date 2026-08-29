21 minutes seulement : Zabiri transforme ses débuts en une soirée exceptionnelle en Espagne

Le jeune attaquant marocain Yasser Zabiri n'a eu besoin que de 21 minutes pour voler la vedette en Liga, après avoir inscrit un triplé qui a conduit le Racing Santander à une victoire 3-2 face à Elche, lors de la troisième journée, offrant à son équipe son premier succès de la saison et affichant avec force ses lettres de créance sur les pelouses espagnoles.

Selon le journal espagnol « Sport », l'explosion offensive de Zabiri est intervenue lors de sa première titularisation avec le Racing, après qu'il a inscrit ses trois buts durant une première période palpitante, une apparition qui a confirmé le potentiel qu'il avait déjà montré avec la sélection marocaine des moins de 20 ans, avec laquelle il a remporté la Coupe du monde des jeunes au Chili.

Zabiri a marqué son premier but en profitant de son pressing intense, après avoir exploité une erreur du gardien d'Elche et lui avoir subtilisé le ballon avant de le loger au fond des filets. Il a ensuite ajouté le deuxième but d'une touche du gauche à l'intérieur de la surface après un centre au ras du sol, avant de compléter son triplé d'une frappe puissante en retourné que Dituro n'a pu détourner.

Le triplé de Zabiri n'a pas été qu'un début remarquable avec le Racing, puisqu'il est venu prolonger sa performance éclatante lors de la Coupe du monde des moins de 20 ans, où l'attaquant né à Marrakech a inscrit 5 buts durant le tournoi, dont les deux buts du Maroc en finale face à l'Argentine, conduisant la sélection de son pays à son premier sacre mondial de son histoire dans cette catégorie.

Ses buts face à Elche reflètent une nette diversité dans ses qualités offensives, puisque Zabiri conjugue les déplacements en dehors de la surface de réparation, l'exploitation des espaces derrière les défenseurs et le pressing sur l'adversaire, en plus de sa capacité à conclure les actions à l'intérieur de la surface. Il s'appuie également sur son pied gauche, et son rôle ne se limite pas à attendre la dernière passe comme un attaquant de pointe classique.

Le Stade Rennais français avait recruté Zabiri en février dernier pour 10 millions d'euros, avant que le joueur ne rejoigne le Racing Santander sous forme de prêt sans option d'achat, dans le but d'obtenir davantage de temps de jeu et d'acquérir de l'expérience dans les compétitions espagnoles.

La performance éclatante de Zabiri vient remettre le joueur marocain sous les projecteurs, après qu'il a rencontré des difficultés à obtenir des occasions régulières lors de ses débuts en France. Avec une telle prestation en Espagne, le prêt pourrait se transformer en une étape importante de sa carrière, que ce soit avec le Racing ou lors de son retour à Rennes.

L'apparition de Zabiri a également revêtu un caractère historique pour le Racing Santander, puisqu'il est devenu le premier joueur de l'équipe à inscrire un triplé en Liga depuis Chiti lors de la saison 2008-2009, l'attaquant marocain inscrivant rapidement son nom dans les annales du club et donnant à son équipe une forte impulsion en ce début de saison.