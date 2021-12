2021 : L'année où Benzema a enfin dépassé Messi

Le buteur du Real Madrid, Karim Benzema, est sans aucun doute l'un des meilleurs footballeurs de l'année écoulée.

Le Français est devenu le joueur phare de la Liga selon Marca, comblant le vide laissé par le départ de Lionel Messi.

Et Madrid termine l'année 2021 en pole position pour reprendre son titre de champion à l'Atletico Madrid. Ils ont huit points d'avance sur le FC Séville, deuxième, même si le club andalou a un match en moins.

Le succès de Madrid est dû à l'excellence de son équipe. Thibaut Courtois, Eder Militao, David Alaba, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric et Vinicius ont tous été superbes.

Mais c'est Benzema qui a été le joueur différentiel - le Français a marqué plus de buts que quiconque cette année, avec 30 réalisations. Messi occupe la deuxième place avec 23 buts.

Benzema est également en passe de remporter le Pichichi de cette saison, le prix décerné à l'homme qui termine la campagne en tant que meilleur buteur.

Il a 15 buts à son actif à la mi-saison, soit quatre de plus que Juanmi du Real Betis et cinq de plus que Vinicius.

Le dernier exploit de Benzema en 2021 a été de marquer un doublé à San Mames et de mener Madrid à une victoire difficile 2-1 contre l'Athletic Club.

Il a ensuite pris un Boeing 737 privé à destination de Dubaï pour célébrer un travail bien fait - et tous ceux qui suivent la Liga conviendront qu'il l'a mérité cette escapade.