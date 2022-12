200M€ par saison ? La vérité sur l'offre faramineuse d'Al Nassr à Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo a reçu une offre faramineuse en provenance d'Al-Nassr. Tous les détails.

Cristiano Ronaldo a marqué un penalty et affirme avoir marqué un autre but lors de cette Coupe du monde, attribué à Bruno Fernandes, et pourtant, pendant la majeure partie du mois de novembre, il a fait la une des journaux.

Son interview dramatique avec Piers Morgan, dans laquelle il s'en prend à Manchester United, a dominé la période précédant la Coupe du monde.

Depuis, il a été un élément majeur de l'histoire des deux matchs du Portugal contre le Ghana et l'Uruguay.

Entre-temps, les rumeurs concernant son avenir se sont accélérées. Mercredi, Marca a rapporté qu'il avait une offre sur la table d'Al-Nassr pour un contrat de 200 millions d'euros par an pour aller en Arabie Saoudite.

S'adressant à Caught Offside dans sa chronique exclusive, Fabrizio Romano a confirmé que c'était le cas.

"La proposition est sur la table : 200 millions d'euros par saison jusqu'en juin 2025. Les avocats de Cristiano sont en train de vérifier tous les détails des propositions et des accords commerciaux inclus dans ce montant."

"Je n'ai aucune idée de la décision de Cristiano, il n'a pas décidé et je ne suis pas dans son esprit donc on ne peut pas prédire... mais la proposition est là."

Romano pense également qu'il pourrait encore faire un job en Europe.

"A mon avis, il a encore des qualités supérieures pour jouer en Ligue des Champions mais il n'est jamais facile de trouver une bonne solution en janvier !".