20 points de suture ! La blessure impressionnante de Rudiger

Le Real Madrid a obtenu un point contre le Shakhtar Donetsk mardi soir et a ainsi confirmé sa qualification pour les huitièmes de finale.

En grande partie grâce au sacrifice d'Antonio Rudiger.

C'est la tête de l'Allemand à la dernière minute qui a permis d'égaliser, en trompant le gardien du Shakhtar, Anatoliy Trubin, et en heurtant le poteau.

Trubin et Rudiger ont tous deux passé plusieurs minutes à terre et Rudiger s'en est apparemment sorti plus mal, couvert de sang lorsqu'il a finalement quitté le terrain.

Selon Diario AS, Rudiger a reçu 20 points de suture au visage afin de recoudre l'importante entaille.

"Rudiger a une coupure sur le front", a déclaré Carlo Ancelotti après le match.

"En termes de moral, le joueur va bien. Il est conscient, il parle, il sourit... Il est heureux car il a marqué un but important. Il voulait même retourner sur le terrain".

Rudiger passera aujourd'hui des examens pour déterminer si quelque chose est cassé et combien de temps il manquera - ce qui prend d'autant plus d'importance que le Clasico a lieu dimanche.

Plus tard, sur les médias sociaux, Rudiger a semblé quelque peu fier de ses efforts malgré la coupure.

Selon toute vraisemblance, Rudiger n'aurait peut-être pas commencé dimanche contre Barcelone. Jusqu'à présent, Ferland Mendy, David Alaba, Eder Militao et Dani Carvajal ont été les quatre défenseurs de premier choix d'Ancelotti.