20 minutes suffisent à Bernal pour apprendre sa première leçon du professeur Rodri

Marc Bernal est entré en jeu à la place de Pedri lors du match de Barcelone en Ligue des champions face à Feyenoord hier mercredi, à la 63e minute, et ce changement a créé une situation inhabituelle cette saison, puisque Bernal, produit de l'académie de Barcelone, et Rodri, la nouvelle star de Barcelone, ont joué ensemble pour la première fois.

Lors de ses premières minutes sur le terrain, Bernal s'est positionné à quelques mètres de Rodri, dans la zone habituellement occupée par Pedri, devançant de quelques mètres le Ballon d'Or, et le joueur catalan a fait preuve d'une activité remarquable et d'une participation efficace dans le jeu de passes de l'équipe.

Plus tard, lorsque Gavi est entré sur le terrain pour remplacer Rodri à la 83e minute, Bernal est retombé au poste qu'il avait occupé lors des deux matches qu'il a débutés cette saison, à savoir celui de sentinelle, selon le journal « Mundo Deportivo ».

La saison dernière, en l'absence de Rodri, le produit de l'académie occupait parfois le poste de milieu de terrain défensif, et même lors du match de phase de groupes de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain, il a joué comme milieu offensif, ce qui témoigne de sa grande importance et de la diversité de ses qualités au milieu de terrain.

Ces vingt minutes d'entraînement ont constitué la première « leçon avancée » donnée à Bernal par Rodri, l'un des meilleurs milieux de terrain de l'époque actuelle, et le joueur catalan et ancien joueur de Manchester City a confirmé à l'entraîneur Hansi Flick que, malgré la similitude de leur style de jeu, ils sont capables de briller dans le milieu de terrain de Barcelone rempli de talents.

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