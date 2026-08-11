L'Espagnol Luis Enrique, entraîneur du Paris Saint-Germain, a affirmé sa volonté de poursuivre l'aventure avec le club français pendant de longues années, mettant un terme aux spéculations concernant son avenir, alors même que son contrat actuel arrive à échéance en 2027. Il a assuré que le projet parisien représentait encore l'expérience la plus enthousiasmante de sa carrière d'entraîneur.

Dans des déclarations au site officiel de l'Union européenne de football, Luis Enrique a indiqué qu'il espérait rester au Paris Saint-Germain de nombreuses années encore, soulignant que sa relation avec le club, la direction et les supporters lui donnait la motivation nécessaire pour continuer à travailler, et qu'il comptait donner le meilleur de lui-même pour maintenir l'équipe au sommet du football européen.

Enrique avait pris les commandes du Paris Saint-Germain en 2023 et, en peu de temps, il est parvenu à conduire l'équipe vers une phase de réussite sans précédent, remportant à deux reprises avec elle la Ligue des champions, faisant ainsi du club français l'une des principales puissances rivales sur la scène européenne.

L'entraîneur espagnol est revenu sur la période qui a suivi le dernier sacre en Ligue des champions, expliquant qu'il avait bénéficié de sept semaines de vacances passées en famille, dans une tentative de s'éloigner de la pression du football. Il a toutefois reconnu qu'une déconnexion totale du travail était presque impossible pour un entraîneur de ce niveau, en raison des contacts permanents et des décisions à prendre durant la période des transferts et de la préparation de la nouvelle saison.

Enrique a refusé d'être qualifié de « génie », malgré le grand succès obtenu avec le Paris Saint-Germain, affirmant que le secret de sa progression n'était pas lié à un talent exceptionnel, mais à sa passion pour la compétition et à son désir constant d'améliorer les performances et de développer sa relation avec les joueurs et l'équipe.

L'entraîneur espagnol a précisé qu'il cherchait à convaincre ses joueurs plutôt que de se contenter de donner des ordres, estimant que la compréhension du jeu et la capacité à l'expliquer de manière simple aux joueurs figuraient parmi les facteurs les plus importants qui l'aidaient à en tirer le meilleur. Il a insisté sur le fait que c'était ce désir de progression continue qui l'animait, même après avoir décroché les plus grands titres.

Enrique estime que le prochain défi du Paris Saint-Germain consiste à conserver sa place parmi les grands du continent, après que l'équipe est passée d'une phase où elle n'était pas considérée comme un candidat majeur à la victoire en Ligue des champions à celle de l'un des principaux favoris pour le sacre dans la compétition.

L'entraîneur espagnol a souligné que son équipe avait désormais une chance historique d'égaler la performance du Real Madrid, en remportant le titre de la Ligue des champions pour la troisième fois consécutive, affirmant que cet objectif représentait une motivation exceptionnelle pour les joueurs et le staff technique, et que l'équipe ne voulait pas se contenter de ce qu'elle avait accompli par le passé.

Enrique a insisté sur le fait que se maintenir au sommet était bien plus difficile que d'y accéder, expliquant que le Paris Saint-Germain était désormais tenu de travailler davantage pour préserver son nouveau statut, après avoir gagné le respect de ses adversaires et être devenu une équipe qu'on ne peut écarter des calculs pour le sacre européen.

Évoquant son expérience avec le club parisien, Enrique a révélé que le projet du Paris Saint-Germain avait été le plus enthousiasmant parmi tous ses projets d'entraîneur, se remémorant le moment de sa rencontre avec son conseiller football Luis Campos, laquelle, a-t-il dit, n'avait nécessité que quinze minutes pour révéler l'existence d'une entente parfaite dans la vision qu'ils partageaient.

L'entraîneur a affirmé qu'il se sentait à l'aise au sein du club, disant qu'il prenait plaisir à débuter chaque saison avec le soutien de la direction et des supporters, et qu'il aspirait à poursuivre le travail et à décrocher de nouvelles victoires, tout en étant conscient de la difficulté de reproduire les succès obtenus par l'équipe au cours des dernières années.