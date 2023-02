14 ans après le scandaleux Chelsea – Barça, Drogba adresse un message à Ovrebo

Tout le monde se rappelle de ce Chelsea-Barça et du «F*ck*ng Disgrace» de Drogba. 14 ans plus tard, l'Ivoirien adresse un message à l'arbitre Ovrebo.

Invité par Canal+ à parler d'arbitrage aux côtés de Tony Chapron, Didier Drogba a été interrogé sur cette fameuse demi-finale retour de Ligue des Champions 2009 entre Chelsea et le Barça. Un match qui est resté dans les esprits pour son arbitrage scandaleux et particulièrement critiqué qui avait poussé Didier Drogba à s'écrier, au coup de sifflet final, « It's a f*ck*ing disgrace » face aux caméras. Avec le recul, l'Ivoirien a profité de l'émission pour adresser un message à l'arbitre de la rencontre, le Norvégien Tom Henning Ovrebo.

Un message à Ovrebo avec le recul

La première chose que Canal+ a cherché à savoir, c'était ce que Didier Drogba avait été dire à l'arbitre norvégien : « Ce que je dis à Ovebro? Que c’est une honte, que les gens se souviendront de lui. Je ne sais pas pourquoi je lui dis ça. Il me met un carton, mais je ne l’ai pas touché. » La réaction de l'attaquant ivoirien avait choqué certains spectateurs. « Peut-être que je passe pour quelqu’un de super énervé, mais si le même match se joue et que les mêmes situations se passent, j'aurais la même réaction, précise le principal intéressé. C’est moi, mais ça aurait pu être quelqu’un d’autre. »

14 ans après le match, Drogba considère toujours que le corps arbitral n'a pas été à la hauteur, et pas uniquement durant la rencontre : « Le jour où je suis jugé à l’UEFA pour avoir dit que c’est une honte, lui était en croisière. » Il révèle également avoir été jugé pour des faits qui n'ont pas existé. « Le quatrième arbitre dit que j’allais les frapper, mais à aucun moment je n’allais le faire. Je me suis adressé à la caméra. Je veux juste lui dire certaines choses, mais jamais je ne vais lever la main sur un arbitre. »

Avec le recul, l'Ivoirien a toutefois digéré cette déception, parce qu'il ne s'agit, au fond, que de football : « C’est aussi ce qui fait la beauté du football. Les 22 joueurs ne sont pas toujours les acteurs principaux d’un match. Les arbitres peuvent l’être aussi. C’est un scénario de film. Un film improbable. » L'attaquant a ensuite été interrogé sur ce qu'il dirait à Ovrebo si il le croisait : « Si je voyais Ovrebo aujourd’hui? Je lui serrerais la main. Il a de la chance que je l’ai gagnée après [Rires]. Qui suis-je pour le pointer du doigt? Sans rancune. Le temps a fait son œuvre. »