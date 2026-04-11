12 000 passes décisives !... LeBron James entre dans l'histoire de la NBA

La légende LeBron James, star des Lakers de Los Angeles, a inscrit son nom en lettres d’or dans les annales de la NBA en devenant le quatrième joueur de l’histoire à franchir le seuil des 12 000 passes décisives au cours de sa carrière exceptionnelle.

Il a atteint ce total au premier quart-temps de la rencontre face aux Phoenix Suns, après avoir capté un rebond défensif. avant de lancer une longue passe précise vers Deandre Ayton, qui a conclu l’action par deux points. Cet instant est intervenu à 7 minutes et 49 secondes de la fin du premier quart-temps, officialisant ainsi la 12 000e passe décisive de la carrière de James.

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Avec ce total, James intègre le club très fermé des meneurs de jeu les plus décisifs de l’histoire, emmené par John Stockton (Utah Jazz, 15 806 passes), devant Chris Paul (12 552 passes), puis Jason Kidd (12 091). Avec 12 010 passes au terme de la rencontre, James occupe désormais la quatrième place de ce classement.

Âgé de 41 ans, la star des Lakers n’a pas l’intention de s’arrêter : il pourrait même dépasser Jason Kidd avec une saison supplémentaire et se rapprocher de Chris Paul si sa condition physique et son nombre de matchs le permettent.

James, qui affiche une moyenne carrière de 7,4 passes décisives par match, était à 7,1 avant d’affronter Phoenix. Il a finalement claqué 12 passes et 28 points, guidant les siens vers un large succès 101-73.

Avec cet exploit, LeBron James ajoute une nouvelle ligne à son palmarès légendaire, qui compte déjà 22 sélections au All-Star Game, et confirme qu’il reste une figure incontournable du monde du basket malgré plus de deux décennies passées en NBA.

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